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2 часа назад

Рудковская рассказала, как Билан чувствует себя после операции

Даша Краснова

Яна Рудковская заявила, что ее подопечный Дима Билан перенес сразу несколько сложных операций. Но подробностей и диагнозов она не уточнила. Ее слова передает Teleprogramma.pro.

Рудковская рассказала, как Билан чувствует себя после операции
Фото: социальные сетисоциальные сети

«Не буду говорить, что именно у него было — это медицинская тайна. Когда-нибудь, если Дима захочет, он сам об этом расскажет. Могу лишь сказать, что речь про хроническое заболевание, которое можно вылечить и восстановиться».

По словам продюсера, сейчас Билан находится в больнице и занимается реабилитацией. Однако его часто отпускают домой, так что он проходит амбулаторное лечение.

Известно, врачи не рекомендовали певцу много часто "тусоваться". А сам артист выразил уверенность, что к концу апреля будет полностью здоров.

До этогомы мы сообщали подробности о состоянии здоровья певца.

Звёзды,Дима Билан,Яна Рудковская,
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