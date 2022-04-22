Рудковская рассказала, как Билан чувствует себя после операции

Яна Рудковская заявила, что ее подопечный Дима Билан перенес сразу несколько сложных операций. Но подробностей и диагнозов она не уточнила. Ее слова передает Teleprogramma.pro.
«Не буду говорить, что именно у него было — это медицинская тайна. Когда-нибудь, если Дима захочет, он сам об этом расскажет. Могу лишь сказать, что речь про хроническое заболевание, которое можно вылечить и восстановиться».
По словам продюсера, сейчас Билан находится в больнице и занимается реабилитацией. Однако его часто отпускают домой, так что он проходит амбулаторное лечение.
Известно, врачи не рекомендовали певцу много часто "тусоваться". А сам артист выразил уверенность, что к концу апреля будет полностью здоров.
До этогомы мы сообщали подробности о состоянии здоровья певца.