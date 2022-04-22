Дочь Кейт Мосс снялась для обложки британского Vogue

Наследница супермодели Кейт Мосс, 19-летняя Лила, украсила обложку майского номера британского Vogue. Об этом пишет издание Daily Mail.
19-летняя Лила Мосс появилась на обложке британского Vogue в необычном головном уборе, напоминающем чепчик; розовом платье и с фантазийным макияжем.
На страницах глянца дочь супермодели Кейт Мосс и издателя Джефферсона Хэка предстала в экстравагантном оранжевом платье с декоративным бантом.
Лила, хотя и находится в начале своей карьеры, снимается для Vogue не в первый раз. Девушка появлялась на страницах престижного глянцевого журнала в 2011 и 2016 годах вместе со своей знаменитой мамой, супермоделью Кейт Мосс, а уже в 2020-м снялась для обложки сольно.
В 2016 году Лила Мосс подписала свой первый крупный контракт, став лицом косметического бренда Marc Jacobs Beauty. На тот момент ей было 16 лет. Спустя два года, достигнув совершеннолетия, она дебютировала на подиуме, приняв участие в показе Miu Miu.