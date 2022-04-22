Дочь Кейт Мосс снялась для обложки британского Vogue

Наследница супермодели Кейт Мосс, 19-летняя Лила, украсила обложку майского номера британского Vogue. Об этом пишет издание Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

19-летняя Лила Мосс появилась на обложке британского Vogue в необычном головном уборе, напоминающем чепчик; розовом платье и с фантазийным макияжем.

На страницах глянца дочь супермодели Кейт Мосс и издателя Джефферсона Хэка предстала в экстравагантном оранжевом платье с декоративным бантом.

Лила, хотя и находится в начале своей карьеры, снимается для Vogue не в первый раз. Девушка появлялась на страницах престижного глянцевого журнала в 2011 и 2016 годах вместе со своей знаменитой мамой, супермоделью Кейт Мосс, а уже в 2020-м снялась для обложки сольно.