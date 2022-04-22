Мадонна выставила на продажу дом за $25,9 млн

Мадонна продает особняк в престижном районе Хидден-Хиллз. Это закрытое поселение, где живут знаменитости, например, Джасти и Хейли Бибер. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: социальные сети социальные сети

Певица приобрела поместье в прошлом году у исполнителя The Weeknd за $19,3 млн. Сейчас дом, площадь которого составляет 4 тыс. кв. м, выставили на продажу за $25,9 млн.

Redfin

В особняке расположены семь спален, большая гостиная с баром, столовая с панорамными окнами и камином, винный погреб, домашний кинотеатр и кабинет. Так как последние владельцы были музыкантами, в доме имеется «музыкальная гостиная».

На территории в три акра располагается оливковая роща, баскетбольная площадка, бассейн с морской водой, спа на 10 человек и гостевой дом. Гараж построен в стилистике фильма «Бегущий по лезвию». В дополнение Мадонна построила домашний тренажерный зал и танцевальную студию.