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2 часа назад

Мадонна выставила на продажу дом за $25,9 млн

Даша Краснова

Мадонна продает особняк в престижном районе Хидден-Хиллз. Это закрытое поселение, где живут знаменитости, например, Джасти и Хейли Бибер. Об этом сообщает Daily Mail.

Мадонна выставила на продажу дом за $25,9 млн
Фото: социальные сетисоциальные сети

Певица приобрела поместье в прошлом году у исполнителя The Weeknd за $19,3 млн. Сейчас дом, площадь которого составляет 4 тыс. кв. м, выставили на продажу за $25,9 млн.

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В особняке расположены семь спален, большая гостиная с баром, столовая с панорамными окнами и камином, винный погреб, домашний кинотеатр и кабинет. Так как последние владельцы были музыкантами, в доме имеется «музыкальная гостиная».

На территории в три акра располагается оливковая роща, баскетбольная площадка, бассейн с морской водой, спа на 10 человек и гостевой дом. Гараж построен в стилистике фильма «Бегущий по лезвию». В дополнение Мадонна построила домашний тренажерный зал и танцевальную студию.

До этого мы рассказывали, почему Рим прозвали вечным городом.

Звёзды,Эйбeл Тесфайе,Мадонна,
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