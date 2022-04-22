"Фанатка подарила": Сергей Зверев признался в ношении подделок

Стилист Сергей Зверев признался, что не раз носил фейковые брендовые вещи, которые были похожи на настоящие. Об этом он рассказал в беседе с журналистами на очередной встрече, посвященной моде, передает WomanHit.
Зверев рассказал, что приобрести реплики модных известных брендов можно практически на любом рынке:
"Там и Gucci, и Dolce & Gabbana, и Chanel — чего только нет. Даже Шанель не знает, что есть такие модели. И качество неплохое. Мне кажется, скоро и эти вещи будут стоить бешеные деньги. Китай, конечно, рулит в этой области. Производители даже документы кладут — вроде паспорта сумки. И номера сумок делают разные. Louis Vuitton особенно хорошо получается".
Стилист также вспомнил историю, как на одном из мероприятий к нему подошла девушка и сказала, что у них одинаковые брендовые очки, однако у Зверева они блестят, а у нее нет.
"А я думаю: „Надо свои спрятать“. Потому что у меня были паленые очки — мне фанатка подарила. Но на сцене так горят. А девушка мне говорит: "Мне ваши так нравятся — а где вы купили?" Я сказал, что у меня эксклюзивное предложение просто",
— признался Сергей.
Зверев также отметил, что сейчас нет ничего особенного в том, чтобы перестать тратить огромные деньги на брендовые вещи. Сам стилист в последнее время отдает предпочтение вещам не от мировых брендов, а от российских.