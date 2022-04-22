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59 минут назад

"Фанатка подарила": Сергей Зверев признался в ношении подделок

Мария Иглина

Стилист Сергей Зверев признался, что не раз носил фейковые брендовые вещи, которые были похожи на настоящие. Об этом он рассказал в беседе с журналистами на очередной встрече, посвященной моде, передает WomanHit.

"Фанатка подарила": Сергей Зверев признался в ношении подделок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зверев рассказал, что приобрести реплики модных известных брендов можно практически на любом рынке:

"Там и Gucci, и Dolce & Gabbana, и Chanel — чего только нет. Даже Шанель не знает, что есть такие модели. И качество неплохое. Мне кажется, скоро и эти вещи будут стоить бешеные деньги. Китай, конечно, рулит в этой области. Производители даже документы кладут — вроде паспорта сумки. И номера сумок делают разные. Louis Vuitton особенно хорошо получается".

Стилист также вспомнил историю, как на одном из мероприятий к нему подошла девушка и сказала, что у них одинаковые брендовые очки, однако у Зверева они блестят, а у нее нет.

"А я думаю: „Надо свои спрятать“. Потому что у меня были паленые очки — мне фанатка подарила. Но на сцене так горят. А девушка мне говорит: "Мне ваши так нравятся — а где вы купили?" Я сказал, что у меня эксклюзивное предложение просто",

— признался Сергей.

Зверев также отметил, что сейчас нет ничего особенного в том, чтобы перестать тратить огромные деньги на брендовые вещи. Сам стилист в последнее время отдает предпочтение вещам не от мировых брендов, а от российских.

Ранее Митя Фомин рассказал, как избавился от заикания.

Звёзды,Митя Фомин,Сергей Зверев,Louis Vuitton,Chanel,
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