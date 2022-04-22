"Фанатка подарила": Сергей Зверев признался в ношении подделок

"А я думаю: „Надо свои спрятать“. Потому что у меня были паленые очки — мне фанатка подарила. Но на сцене так горят. А девушка мне говорит: "Мне ваши так нравятся — а где вы купили?" Я сказал, что у меня эксклюзивное предложение просто",