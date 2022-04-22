Надежда Бабкина — о Пелагее: никогда не придет

"А у меня была мысль объединить всех народников, не потому что я должна ими руководить. Когда ты в единении — другая философия. Это как круг, как солнце, как блин. Разобщений очень много, потому что у каждого в голове, похоже, лишь бы выжить", - цитирует 72-летнюю Бабкину Teleprogramma.pro.