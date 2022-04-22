Надежда Бабкина — о Пелагее: никогда не придет

Певица Надежда Бабкина на шоу "Откройте, Давид!" рассказала, что отказалась от идеи объединить всех исполнительниц народных песен. По словам Бабкиной, к ней не хотят идти за советом.
"А у меня была мысль объединить всех народников, не потому что я должна ими руководить. Когда ты в единении — другая философия. Это как круг, как солнце, как блин. Разобщений очень много, потому что у каждого в голове, похоже, лишь бы выжить", - цитирует 72-летнюю Бабкину Teleprogramma.pro.
Бабкина считает, что современные народницы поют хорошо, но у них нет идеи.
"Пелагея никогда не придет. Я знаю. Не придет, потому что Пелагеей тоже кто-то руководит. Многие считают, что я злая, самовластная, грубая. У меня просто голос низкий, а так-то я сама нежность", - заверила Бабкина, добавив, что у нее хорошие отношения с представителями российского шоу-бизнеса.
По словам руководительницы театра "Русская песня", у нее отличные отношения со всеми представителями российского шоу-бизнеса. Также Бабкина опровергла слухи о конфликте с Кадышевой.