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1 час назад

Гоген Солнцев оскорбил сыновей своей жены

Газета.Ru

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с Telegram-каналом "Звездач" назвал сыновей своей жены Полины Давыдовой "ублюдками" и "свиньями".

Гоген Солнцев оскорбил сыновей своей жены
Фото: социальные сетисоциальные сети

"Все нервы себе измотал! Они выше меня ростом, в одиннадцатый класс пошли. Придурки! Ублюдки! Огромные мужики! Свиньи! Два борова, два кабана огромных",

- высказался Солнцев.

Шоумен пожаловался на то, что ему приходится готовить школьников к ЕГЭ. Он напомнил, что раньше закончить школу было гораздо проще: "красные галстуки вяжешь — все, пройдешь одиннадцатый класс".

По его словам, сыновья Терешкович не желают учиться, так как хотят стать артистами по примеру Солнцева. Однако, уверяет шоумен, жизнь публичной личности полна трудностей.

"Они на меня ориентируются, думают, что это легко, а я между прочим кандидат наук! Съемки — это съемки, я при этом при всем свои диссертации защищал",

- резюмировал он. Ранее стало известно о намерениях Солнцева участвовать в боксерском поединке.

Звёзды,Полина Давыдова,Гоген Солнцев,
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