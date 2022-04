Из кабака на мировую сцену: как Рианна выбилась в люди

Жестокий отец

Из гадкого утёнка в королеву красоты

Карьера певицы

Рианна не только выпускала сольные песни, но и записывала дуэты с другими популярными в те годы исполнителями. Так родились треки Run this Town с Джей-Зи, Love the Way You Lie с Эминемом , If с Maroon 5, а также I Never See Your Face Again и All of the Lights с Канье Уэстом. В 2011 году певица выпустила свой шестой студийный альбом Talk That Talk, в который вошёл сингл We Found Love с диджеем Келвином Харрисом.