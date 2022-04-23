Из кабака на мировую сцену: как Рианна выбилась в люди

Жизненный путь певицы Рианны — идеальная «история Золушки» для американского кинематографа. Трудное детство в нищете, насилие, наркотики, алкоголь и постоянная борьба — девочка из семьи иммигрантов буквально прогрызла дорогу к вершине шоу-бизнеса и красивой жизни. Она стойко выдерживала все удары судьбы и в 2021 году стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По подсчётам журнала Forbes, её состояние составило $1,7 млрд, и львиную долю дохода артистке принесла вовсе не музыка. «Секрет» рассказывает, как простой девчонке с Барбадоса удалось стать мировой знаменитостью и миллиардершей. Робин Рианна Фенти родилась 20 февраля 1988 года на Барбадосе в семье иммигрантов. Её отец, Рональд Фенти, работал инспектором товарного склада на фабрике одежды, а мать, Моника Брэйтвэйт, — бухгалтером.

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На тот момент маленькая и симпатичная девочка с косичками до талии и представить не могла, что когда-то возглавит список Forbes. Она неплохо училась в школе и особенно преуспевала в математике и химии, а вот физкультура давалась ей непросто (кто бы мог подумать, глядя на её эффектные танцы в клипах). В свободное от учёбы время Рири подрабатывала кассиром в бутике своей тёти и гуляла по пляжу.

Жестокий отец

Рианна и её младший брат росли в напряжённой атмосфере: отец пил каждую пятницу и спускал половину своей зарплаты на алкоголь, употреблял наркотики и частенько избивал жену. Доставалось порой и детям. Рианна рассказывала, что отец ударил её лишь однажды, когда она не хотела покидать пляж и задержалась всего на 10 минут. На тот момент ей было около 7 лет.

«Он так сильно ударил меня, и я побежала домой с отпечатком его руки на теле. Я не могла в это поверить. Моя мать видела, как эта ситуация травмировала меня. Обычно вы понимаете, что сделали что-то не так, и это может привести к побоям. В моём случае это было без повода», — говорила звезда.

После того как Рональд потерял работу, атмосфера в семье ещё сильнее ухудшилась. Рианна стала замкнутой, ни с кем не общалась, а в какой-то момент стала испытывать сильнейшие головные боли. Родители опасались, что у девочки онкология, и провели компьютерную томографию. Диагноз не подтвердился, а врачи разводили руками. Боли ушли, когда Рианне исполнилось 14 лет.

Её родители развелись, и дети наконец вдохнули полной грудью. Моника вышла на работу на полный день, а Рианна присматривала за младшим братом. Обиду на отца артистка не держит. Рианна глубоко сопереживает ему и говорит, что, если бы не её увлечение музыкой, она точно стала бы психологом.

«На самом деле мне очень жаль моего отца, — говорит она. — С ним тоже жестоко обращались — в молодости его избил отчим. Он обижен на женщин, потому что не ощущал поддержку и защиту от своей мамы. И, к сожалению, моя мать стала жертвой обстоятельств. Я не даю ему оправданий, но и не виню его. Но я понимаю источник проблемы».

Из гадкого утёнка в королеву красоты

Психологически напряжённая атмосфера для Рианны была не только в семье, но и в школе. Одноклассники смеялись над внешностью девочки. Мать певицы — уроженка Гайаны, а вот отец имеет барбадосские и ирландские корни. Девочка в прямом смысле слова оказалась белой вороной среди темнокожих сверстников. Из-за светлого цвета кожи над Рири издевались одноклассники. Доходило даже до драк.

«Меня воспитывали как "чёрную" девчонку. Но когда я пришла в школу, меня стали называть "белой". Они смотрели на меня и обзывали. Я не понимала почему», — делилась певица.

В школьные годы Рианна была довольно застенчивой. Она не крутила романы — ей больше нравилось проводить время в компании девчонок. Они ходили в ночные клубы, заказывали коктейли и танцевали до трёх часов утра.

Девочка с Барбадоса всегда мечтала стать артисткой. Ещё в детстве она воодушевлённо пела песни Уитни Хьюстон, держа в руке расчёску вместо микрофона. Соседи ласково называли Рири зорянкой в честь голосистой птицы. Вопреки насмешкам одноклассников, в 2003 году Рианна выиграла местный конкурс красоты и талантов, исполнив песню Мэрайи Кэри Hero.

Тогда же начинающая певица привлекла внимание американского музыкального продюсера Эвана Роджерса, который отдыхал на Барбадосе вместе с женой. Эта встреча радикально изменила судьбу Рианны.

Карьера певицы

Эван Роджерс услышал выступление Рианны в одном из местных баров. Он предложил ей записать демо, которую впоследствии разослал во все известные музыкальные лейблы в США. Песня, впоследствии получившая название Pon de Replay, дошла и до Джея Брауна, руководителя лейбла Def Jam. Он передал запись рэперу Джей-Зи, президенту компании в то время. К молодому дарованию Джей-Зи отнёсся скептически.

«Отличная песня. Но фишка в том, что артист должен быть лучше, чем его песни», — прокомментировал рэпер.

Несмотря на скептицизм, Джей-Зи всё-таки пригласил Рианну на прослушивание. Молодая девушка в белом наряде исполнила несколько песен а капелла и в тот же день получила контракт.

«Она великая личность, но я не понял это на первой встрече. Что я действительно видел, так это решимость в её глазах. Она была сильной — как Коби Брайант (пятикратный чемпион НБА. — Прим. "Секрета") . Я знал, что она звезда», — позже делился Джей-Зи.

В мае 2005 года, через 4 месяца после того, как Рири подписала контракт с Def Jam, вышел её первый сингл Pon de Replay. Песня заняла 2-е место в Billboard Hot 100 (престижный музыкальный рейтинг США). Её первый альбом Music of the Sun, выпущенный в том же месяце, достиг десятого места в чарте альбомов Billboard.

Через 8 месяцев Рианна выпустила A Girl Like Me, а в июне 2007 года — сингл Umbrella, который занял первое место в популярных чартах и принёс артистке первую «Грэмми».

Рианна не только выпускала сольные песни, но и записывала дуэты с другими популярными в те годы исполнителями. Так родились треки Run this Town с Джей-Зи, Love the Way You Lie с Эминемом , If с Maroon 5, а также I Never See Your Face Again и All of the Lights с Канье Уэстом. В 2011 году певица выпустила свой шестой студийный альбом Talk That Talk, в который вошёл сингл We Found Love с диджеем Келвином Харрисом.

В 2013 году композиция получила премию «Грэмми» за лучший музыкальный клип. В 2012 году артистка выпустила альбом Unapologetic, который имел огромный успех. Он не был похож на предыдущие работы Рианны и включал в себя песни в разных жанрах: от клубных битов до лирических баллад и блюзовых мотивов. Кроме того, в этот альбом вошли коллаборации с популярными артистами: от David Guetta до Эминема. После выхода этого альбома и турне в его поддержку Рианна ненадолго приостановила музыкальную деятельность. К слову, тур Diamonds в 2013 году, например, принёс артистке $137 млн.

В 2015 году артистка установила абсолютный рекорд по цифровым продажам песен, преодолев рубеж в 100 миллионов проданных синглов. А в 2016 году она заработала около $22,3 млн только на продаже своих песен, не говоря уже о концертной деятельности. В том же году Рири выпустила альбом Anti, который разделил музыкальных критиков и поклонников певицы на две враждующие коалиции. Некоторые слушатели восприняли пластинку положительно, а другие раскритиковали Рианну за отсутствие последовательности и единой тематики синглов. В сентябре 2021 года Рианна объявила о том, что готовит к выпуску новый альбом, но дата релиза пока неизвестна.

Роли в кино

Рианна пробовала себя и в кино. В 2012 году она снялась в научно-фантастическом фильме «Морской бой», а в 2015-м озвучила героиню мультика «Дом». В 2017 году она неоднократно появлялась в пятом сезоне сериала «Мотель Бейтс», а после получила яркую роль в фильме «Валериан и город тысячи планет». В 2018 году фанаты увидели поп-звезду вместе с Сандрой Буллок, Кейт Бланшетт и Энн Хэтэуэй в триллере «Восемь подруг Оушена».

Успешный бизнес

В бизнесе Рианна уже более 10 лет. Всё началось 2011 году, когда она выпустила свой первый аромат Reb'l Fleur — по данным некоторых СМИ, продажи этого аромата за первый год составили $80 млн. Впоследствии артистка выпустила более десяти парфюмерных композиций. Рианна сотрудничала с многими крупными брендами, включая River Island, Armani, Dior, CoverGirl, MAC и Puma, где она занимала пост креативного директора.

В 2015 году певица приобрела долю в музыкальном сервисе Tidal, а 6 лет спустя за $297 млн компанию выкупила Jack Dorsey's Square. Эта сделка принесла Рианне около $9 млн. По данным Forbes, к настоящему моменту диве удалось сколотить состояние в $1,7 млрд. И приличная доля её бюджета — это доход с бизнеса.

В 2017 году артистка запустила косметическую компанию Fenty Beauty (входит в группу компаний LVMH), и сегодня ей принадлежит 50% предприятия. Долю артистки оценивают в $1,4 млрд. Еще $270 млн приходится на долю Рианны в компании по производству нижнего белья Savage x Fenty. Рианну неоднократно включали в список 100 самых влиятельных людей по версии Time: в 2017 и 2018 годах.

Богатства

Роскошная недвижимость, коллекция автомобилей, дорогие аксессуары и дизайнерские платья — Рианна может позволить себе жизнь в стиле «люкс». На себе любимой артистка не экономит.

Недвижимость

В 2013 году Рианна заплатила $22 млн за жилой комплекс на Барбадосе. Особняк площадью 10 000 квадратных метров расположен всего в 10 минутах ходьбы от моря и состоит из восьми независимых квартир. В каждых апартаментах: пять спален с ванными комнатами, гардеробная и терраса. В 2017 году Рианна приобрела особняк за $6,8 млн на Голливудских холмах. Дом в современном стиле площадью в 662 квадратных метра — мечта многих.

Здесь есть всё необходимое для комфортной жизни: большой бассейн во дворе, домашний кинотеатр, спортивный зал, 10 ванных комнат, 6 спален, уютная кухня, а также гардеробная, где поместятся все концертные костюмы звезды. В сентябре 2021 года артистка выставила особняк на продажу за $7,8 млн.

У артистки также был особняк в Калифорнии с семью спальнями и девятью ванными комнатами, который она приобрела в 2010 году за $6,9 млн. В 2016 году знаменитость выставила недвижимость на продажу за $14,59 млн.

Автомобили

У Рианны внушительная коллекция автомобилей (правда, некоторые из них, возможно, уже проданы). В 2012 году звезда получила в подарок от своего звукозаписывающего лейбла Roc Nation автомобиль Porsche 911 Turbo S, который на тот момент стоил $160 000. На 24-й день рождения Криса Брауна артистка подарила ему Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss Edition. Всего таких автомобилей выпустили 75 экземпляров, цена одного — примерно $1 млн. После расставания с музыкантом Рианна забрала машину себе. Кстати, Крис Браун тоже подарил Рири автомобиль — а именно Lamborghini Aventador за $330 000. Он тоже остался в собственности артистки. Кроме того, в автопарке звезды есть : Ferrari 458 — $239 000; Chevrolet Suburban LTZ — $51 000; Cadillac Escalade — $75 000; Mercedes S Class — $150 000; Maybach 57S — $180 000.

Личная жизнь

Личная жизнь Рианны такая же интенсивная и насыщенная, как и её карьера. Первый громкий роман артистка закрутила в 2008 году — с коллегой Крисом Брауном. Увы, уже через год пара распалась со скандалом. Артист избил возлюбленную перед церемонией вручения премии «Грэмми». Фотографии артистки с разбитой губой и синяками на лице молниеносно распространились по Сети. Крис Браун скрылся с места преступления, но потом сдался полицейским с поличным.

Певец получил 5 лет условно и 6 месяцев исправительных работ. В полицейских отчётах говорилось, что парочка частенько затевала драки. Во время поездки по Европе в конце 2008 года Рианна ударила Брауна, а он в ответ толкнул её так, что она ударилась об стену. В 2017 году в документальном фильме Chris Brown: Welcome to My Life артист пролил свет на ту тёмную историю. По словам музыканта, проблемы в отношениях начались после того, как он признался Рианне в измене.

«Она ненавидела меня. Я испробовал все варианты для того, чтобы исправить ситуацию, но она просто больше не доверяла мне. Наша жизнь стала бесконечной битвой — словесной и физической. Я все еще люблю Рианну, но хочу быть честным — мы сражались друг с другом, она била меня, а я ее. Но мы дошли до точки, когда наконец спросили друг друга: "Что мы, черт подери, делаем?"», — делился артист.

Далее своих партнёров Рири меняла как перчатки. По крайней мере, зарубежные СМИ то и дело приписывали артистке новый роман. По данным прессы, некоторое время певица встречалась с рэпером Дрейком, Трэвисом Скоттом (ныне бойфренд Кайли Дженнер. — Прим. «Секрета) и даже Леонардо Ди Каприо. А в 2017 году барбадосскую красавицу заметили в компании саудовского миллиардера Хасана Джамиля, семья которого владеет дистрибьюторской компанией Toyota Motors на Ближнем Востоке.

Отношения пары казались серьёзными — артистка погрузилась в них с головой и стала больше времени уделять личной жизни.

«В последние пару лет я начала понимать, что нужно уделять время себе, потому что от этого зависит ваше психическое здоровье. Если вы несчастны, вы не будете получать удовольствие, даже занимаясь любимым делом. Оно станет для вас рутиной… У меня появились новые отношения, и они для меня важны. Я понимала, что мне необходимо найти время на личную жизнь», — говорила Рианна.

СМИ то и дело приписывали Рианне беременность, стоило артистке набрать пару лишних килограммов, но спустя 3 года она рассталась с саудовским миллиардером. С декабря 2019 года Рианна состоит в отношениях с рэпером A$AP Rocky. Влюблённые часто появлялись вместе на светских мероприятиях, но комментировать свой роман не спешили. Лишь в мае 2021 года рэпер дал интервью, в котором поделился с поклонниками подробностями из личной жизни.

«Быть в отношениях гораздо лучше. Намного приятнее, когда у тебя есть та единственная. Она стоит миллиона других», — говорил рэпер об отношения с Рианной, а потом добавил, что он готов к детям и будет отличным отцом.

В январе 2022 года стало известно, что пара ждёт ребенка. 15 апреля любовную идиллию пары нарушили слухи о том, что A$AP Rocky якобы изменил Рианне с Аминой Муадди, дизайнером обуви, которая работает над брендом артистки. Правда, инсайдеры, а позже и сама Муадди домыслы журналистов опровергли.