Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
36 минут назад

Беременная дочь Иосифа Пригожина попала в больницу

Passion.ru

25-летняя дочь Иосифа Пригожина Даная заставила поволноваться своих поклонников. Девушка сообщила подписчикам, что обратилась за помощью к медикам скорой помощи.

Беременная дочь Пригожина попала в больницу
Фото: Passion.ruPassion.ru

Даная Пригожина в марте подтвердила слухи о своей беременности. Поэтому новость о ее госпитализации заставила многих понервничать. Будущая мама опубликовала фотографию с машиной скорой помощи.

«Хоть бы все было хорошо», — написала Даная.

Когда Даная пришла в себя, то рассказала, что с ней произошло. Плохое самочувствие связано с сильными переживаниями. Она перенервничала из-за новостей и комментариев в сети, касающихся ее семьи.

«На почве всего вот этого, наверное, сегодня и случился нервный срыв! Я потеряла сознание и мне вызвали скорую. Клянусь, я устала… Из-за злых несчастных журналистов, которые пишут лживые статьи. Я уж точно не хочу потерять дитя. Это самое сокровенное, что есть у меня в жизни! И семья! Ни себя, ни семью я в обиду не дам!» — написала девушка в своем блоге.

Сейчас будущей маме и ребенку ничего не угрожает. От госпитализации беременная девушка отказалась. По ее мнению, дома комфортнее, чем в больнице.

«Со мной все хорошо! Я дома! Огромное спасибо всем за поддержку!».

Даная Пригожина также отметила, что беременность протекает хорошо. Однако девушка переживает, удастся ли после родов вернуться в прежний внешний вид.

Звёзды,Даная Пригожина,Иосиф Пригожин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители