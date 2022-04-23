Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
58 минут назад

Наталья Фриске прокомментировала слухи о "подставном" отце ребенка

Passion.ru

Наталья Фриске шла к материнству долгие 10 лет. Она дважды проходила процедуру ЭКО и вот восьмого апреля родила дочь. Из роддома Наталью с дочкой встретил Александр Титов.

Наталья Фриске прокомментировала слухи о "подставном" отце ребенка
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro

Отец девочки, Александр Титов встретил Наталью Фриске и Луну из роддома. Также на выписке присутствовали близкие родственники Натальи. Конверт с ребенком бережно несла счастливая бабушка, а дедушка даже расплакался от радости.

После прошедшей выписки роженицы стали распространять слухи, что Наталью Фриске встречал вовсе не отец ее ребенка, а некий актер. Его якобы за деньги приглашают молодые одинокие мамы, чтобы показать семейную идиллию.

«Меня такие сплетни никак не трогают. Я не собираюсь отвечать на такие слухи. Зачем мне отвечать?» — отметила Наталья Фриске изданию Teleprogramma.

Как уточнила Наталья Фриске, она старается не замечать подобные новости в СМИ.

«Они меня абсолютно не обижают», — заявила она.

Сейчас молодая мама посвятила себя заботе о новорожденной. Сегодня она опубликовала трогательный снимок, на котором запечатлена с малышкой на руках. Сестра Жанны Фриске также поделилась первыми впечатлениями после родов и похвасталась преображениями.

«Нам 12 дней. Полет нормальный! Спим хорошо, едим хорошо, даем маме выспаться. Маме только нужно к остеопату попасть, а то после родов спинка моя никак не придет в форму. Зато я уже минус 13 килограммов. Это радует. Когда добавлю спорт, надеюсь, быстро уйдут жирочки уходить», — написала Наталья в личном блоге.

Звёзды,Наталья Фриске,Александр Титов,Жанна Фриске,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители