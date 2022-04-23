Наталья Фриске прокомментировала слухи о "подставном" отце ребенка

Наталья Фриске шла к материнству долгие 10 лет. Она дважды проходила процедуру ЭКО и вот восьмого апреля родила дочь. Из роддома Наталью с дочкой встретил Александр Титов.
Отец девочки, Александр Титов встретил Наталью Фриске и Луну из роддома. Также на выписке присутствовали близкие родственники Натальи. Конверт с ребенком бережно несла счастливая бабушка, а дедушка даже расплакался от радости.
После прошедшей выписки роженицы стали распространять слухи, что Наталью Фриске встречал вовсе не отец ее ребенка, а некий актер. Его якобы за деньги приглашают молодые одинокие мамы, чтобы показать семейную идиллию.
«Меня такие сплетни никак не трогают. Я не собираюсь отвечать на такие слухи. Зачем мне отвечать?» — отметила Наталья Фриске изданию Teleprogramma.
Как уточнила Наталья Фриске, она старается не замечать подобные новости в СМИ.
«Они меня абсолютно не обижают», — заявила она.
Сейчас молодая мама посвятила себя заботе о новорожденной. Сегодня она опубликовала трогательный снимок, на котором запечатлена с малышкой на руках. Сестра Жанны Фриске также поделилась первыми впечатлениями после родов и похвасталась преображениями.
«Нам 12 дней. Полет нормальный! Спим хорошо, едим хорошо, даем маме выспаться. Маме только нужно к остеопату попасть, а то после родов спинка моя никак не придет в форму. Зато я уже минус 13 килограммов. Это радует. Когда добавлю спорт, надеюсь, быстро уйдут жирочки уходить», — написала Наталья в личном блоге.