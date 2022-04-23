Николас Кейдж раскрыл пол и имя будущего ребенка

Николас Кейдж скоро станет папой девочки! «У меня будет маленькая девочка», — сказал актер в четверг на «Шоу Келли Кларксон». Кейдж сообщил, что он уже решил, как назвать малышку: Леннон Оги в честь Джона Леннона и отца актера, Августа Копполы.
«Для краткости я буду звать ее Ленни», — продолжил он. «Я взволнован. Это будет самое большое приключение в моей жизни».
Николас объяснил, что его любимая песня — трек Across the Universe от The Beatles, так что Леннон показался ему подходящим кандидатом на роль тезки его дочери. Кейдж пока не раскрывает, когда Рико Шибата должна родить, но он явно находится в радостном предвкушении этого события.
У звезды Голливуда также есть два сына от предыдущих отношений: 31-летний Уэстон и 16-летний Кал-Эл. Ранее он был женат на Патриции Аркетт с 1995 по 2001 год, Лизе Мари Пресли с 2002 по 2004 год и Элис Ким с 2004 по 2016 год. И, собственно, на визажистке Эрике Койке целых четыре дня.