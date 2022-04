Николас Кейдж раскрыл пол и имя будущего ребенка

Николас объяснил, что его любимая песня — трек Across the Universe от The Beatles, так что Леннон показался ему подходящим кандидатом на роль тезки его дочери. Кейдж пока не раскрывает, когда Рико Шибата должна родить, но он явно находится в радостном предвкушении этого события.