Николас Кейдж раскрыл пол и имя будущего ребенка

Николас Кейдж скоро станет папой девочки! «У меня будет маленькая девочка», — сказал актер в четверг на «Шоу Келли Кларксон». Кейдж сообщил, что он уже решил, как назвать малышку: Леннон Оги в честь Джона Леннона и отца актера, Августа Копполы.

Фото: mainstyles.ru mainstyles.ru

«Для краткости я буду звать ее Ленни», — продолжил он. «Я взволнован. Это будет самое большое приключение в моей жизни».

Николас объяснил, что его любимая песня — трек Across the Universe от The Beatles, так что Леннон показался ему подходящим кандидатом на роль тезки его дочери. Кейдж пока не раскрывает, когда Рико Шибата должна родить, но он явно находится в радостном предвкушении этого события.

Николас Кейдж на шоу Келли Кларксон , 2022/Кадр из видео