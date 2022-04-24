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1 час назад

Бывшая жена Моргенштерна отреагировала на его признания в изменах

Lenta.ruиещё 2

Бывшая жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина подтвердила поклонникам, что крах их брака наступил из-за частых измен супруга. Об этом пишет портал Starhit.

Бывшая жена Моргенштерна отреагировала на его признания в изменах
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

По словам девушки, отношения дали трещину сразу после свадьбы. При этом она подчеркнула, что решилась на такой шаг сознательно, но сумела сохранить хорошие отношения с партнером.

22 апреля Моргенштерн выпустил видеоролик, где подробно рассказал о причинах расставания с возлюбленной. Он признался, что не видит проблем в связях на стороне, если они не приводят к отношениям и романтике. Зинатуллина заявила, что не смогла просмотреть запись до конца.

«У меня тут пришел кое-кто и говорит, что мне нужно досмотреть. Хотя нет. Не хочу это досматривать»,

— отреагировала она.

Звёзды,Бывшая жена,
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