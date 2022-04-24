Бывшая жена Моргенштерна отреагировала на его признания в изменах

По словам девушки, отношения дали трещину сразу после свадьбы. При этом она подчеркнула, что решилась на такой шаг сознательно, но сумела сохранить хорошие отношения с партнером.

22 апреля Моргенштерн выпустил видеоролик, где подробно рассказал о причинах расставания с возлюбленной. Он признался, что не видит проблем в связях на стороне, если они не приводят к отношениям и романтике. Зинатуллина заявила, что не смогла просмотреть запись до конца.