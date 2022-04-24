Бывшая жена Моргенштерна отреагировала на его признания в изменах

Бывшая жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина подтвердила поклонникам, что крах их брака наступил из-за частых измен супруга. Об этом пишет портал Starhit.
По словам девушки, отношения дали трещину сразу после свадьбы. При этом она подчеркнула, что решилась на такой шаг сознательно, но сумела сохранить хорошие отношения с партнером.
22 апреля Моргенштерн выпустил видеоролик, где подробно рассказал о причинах расставания с возлюбленной. Он признался, что не видит проблем в связях на стороне, если они не приводят к отношениям и романтике. Зинатуллина заявила, что не смогла просмотреть запись до конца.
«У меня тут пришел кое-кто и говорит, что мне нужно досмотреть. Хотя нет. Не хочу это досматривать»,
— отреагировала она.