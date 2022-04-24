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1 час назад

Лолита призналась, что не готова быть самоотверженной бабушкой

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Исполнительница Лолита Милявская признательна своей матери за то, что та не оставила внучку и воспитала ее достойным человеком. Однако сама Лолита не видит себя с в роли самоотверженной бабушки.

Лолита призналась, что не готова быть самоотверженной бабушкой

Единственная дочь певицы страдает психическим заболеванием: у Евы синдром Аспергера, проявляющийся в периодической зацикленности на одном предмете. Еве уже 22 года и Лолита не исключает, что когда-нибудь дочь подарит ей внуков.

Звезда эстрады считает, что из нее получилась бы хорошая бабушка, однако посвящать наследникам все время она не готова.

«Если Бог даст, то конечно. Вообще я не думала об этом. Я буду включена в процесс воспитания внуков, но не настолько, чтобы посвящать всю себя»,

— откровенно заявила Лолита в шоу Антона Красовского «Антонимы».

Сама Милявская очень признательна своей матери за то, что та не оставила внучку. Мама Лолиты практически заменила Еве мать. Пока Лолита зарабатывала на лечение своей дочери, бабушка следила за девочкой и заботилась о ее будущем.

«У моей мамы не было выхода. Меня воспитывали бабушки, но у моих родителей не было другого шанса. Не таскать же ребенка на гастроли, убивать желудок, мозг, лишать образования. Я считаю, что обязана бабушкам, дедушкам, и родителям спасибо»,

— рассказала Лолита в беседе с Антоном Красовским.

Хоть многие и заявляют, что певица не может называть себя мамой, отдав ребенка на воспитание бабушке, но Милявскую хейтеры мало интересуют. Однако певица не скрывает, что по началу ее расстраивали подобные заявления недоброжелателей.

Звёзды,Антон Красовский,Лолита Милявская,
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