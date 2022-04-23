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2 часа назад

Сколько зарабатывают Ивлеева и Собчак

Мира Маркина

Компании российских знаменитостей отчитались о прибыли за 2021 год. Журналисты "КП" изучили открытые данные из ЕГРЮЛ и рассказали, сколько зарабатывают звезды первой величины.

Сколько зарабатывают Ивлеева и Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так стало известно, что маркетинговое и PR-агентства, которыми владеет вместе с подругой Юлией Прудько телеведущая и блогер Ксения Собчак вышли в плюс. Первая фирма задекларировала прибыль в 5,7 миллионов рублей, вторая — в 72 тысячи рублей.

Анастасия Ивлеева, блогер и бизнесвумен, в ушедшем году занялась производством влогов для кинотеатров и запустила свою линейку чипсов. Таким образом, ООО "Ивлеева продакшн" получило годовую прибыль в размере 76 миллионов рублей; а ООО "Коленки Пчелы" (производитель снеков) заработало всего 82 тысячи рублей.

Ранее мы рассказывали о том, сколько зарабатывали русские писатели.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,Юлия Прудько,Ксения Собчак,
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