Отар Кушанашвили об интиме за деньги: «Теперь жалею»

Известный журналист Отар Кушанашвили никогда не боялся говорить правду о своих коллегах по шоу-бизнесу. О себе мужчина тоже практически ничего не скрывает. Скандальный журналист готов говорить на любые темы. Так, в интервью «Алене, блин!» Кушанашвили признался, что ему часто поступали предложение переспать с мужчинами за деньги.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Впервые об интиме заговорили в начале его карьеры. Однако Отар не скрывает, что подобные звонки приходят и по сей день. Обычно секс за деньги предлагают респектабельные граждане РФ и Прибалтики. Отар с юмором всегда относился к этой теме. Даже рассказывал об этом родителям.

«В Киеве каждая девушка, родившаяся намного позже группы Beatles, предлагала мне взять в рот или полизать, но были и мужчины. Помню, сказал папе, что мне предложили в жопу принять «гостя». И мама, вскинув руки, закричала: «Ой, и что ты? Подпустил?». И я ответил: «Нет, но теперь жалею». Мне предлагал пять тысяч один высокопоставленный чиновник», – вспоминает Кушанашвили.

Однако позже деньги в семье начали заканчиваться. Дома журналист начал рассуждать, что отдался бы он этому «мешку с дерьмом», то они жили в шоколаде. Дети Отара не только со смехом слушали рассуждения отца, но и до сих пор вспоминают это с юмором.