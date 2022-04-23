Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
48 минут назад

Отар Кушанашвили об интиме с мужчиной за деньги: «Теперь жалею»

Popcake.tv

Известный журналист Отар Кушанашвили никогда не боялся говорить правду о своих коллегах по шоу-бизнесу. О себе мужчина тоже практически ничего не скрывает. Скандальный журналист готов говорить на любые темы. Так, в интервью «Алене, блин!» Кушанашвили признался, что ему часто поступали предложение переспать с мужчинами за деньги.

Отар Кушанашвили об интиме за деньги: «Теперь жалею»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Впервые об интиме заговорили в начале его карьеры. Однако Отар не скрывает, что подобные звонки приходят и по сей день. Обычно секс за деньги предлагают респектабельные граждане РФ и Прибалтики. Отар с юмором всегда относился к этой теме. Даже рассказывал об этом родителям.

«В Киеве каждая девушка, родившаяся намного позже группы Beatles, предлагала мне взять в рот или полизать, но были и мужчины. Помню, сказал папе, что мне предложили в жопу принять «гостя». И мама, вскинув руки, закричала: «Ой, и что ты? Подпустил?». И я ответил: «Нет, но теперь жалею». Мне предлагал пять тысяч один высокопоставленный чиновник», – вспоминает Кушанашвили.

Однако позже деньги в семье начали заканчиваться. Дома журналист начал рассуждать, что отдался бы он этому «мешку с дерьмом», то они жили в шоколаде. Дети Отара не только со смехом слушали рассуждения отца, но и до сих пор вспоминают это с юмором.

В заключении Кушанашвили отметил, что переспал бы за деньги с женщинами бальзаковского возраста. Ведь он сделает все для того, чтобы прокормить свою семью.

Звёзды,Отар Кушанашвили,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители