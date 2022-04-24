Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
2 часа назад

Моргенштерн предложил бывшей жене снова выйти за него

Мира Маркина

За громким разводом Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной последний месяц неустанно следят многочисленные поклонники. Не прожив и года в законном браке, молодые приняли решение расстаться. Очередным инфоповодом стала встреча бывших влюбленных, которую рэпер транслировал в онлайн режиме в своих соцсетях.

Дилара не сразу впустила бывшего мужа, но все же поговорить им удалось. Моргенштерн признался девушке в любви и даже предложил снова стать его женой, однако она резко отказалась, отметив, что во второй раз это невозможно.

Недавно рэпер сам в одном из интервью признался, что изменял жене, однако он не считает это чем-то ужасным, говоря, что любит только Дилару, а секс ничего не значит. Но мнение его бывшей супруги не совпадает с его, измены девушка считает неприемлемыми в браке.

Ранее мы писали, что Дилара готова убить за бывшего мужа.

Звёзды,Видео,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители