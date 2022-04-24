Моргенштерн предложил бывшей жене снова выйти за него

За громким разводом Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной последний месяц неустанно следят многочисленные поклонники. Не прожив и года в законном браке, молодые приняли решение расстаться. Очередным инфоповодом стала встреча бывших влюбленных, которую рэпер транслировал в онлайн режиме в своих соцсетях.

Дилара не сразу впустила бывшего мужа, но все же поговорить им удалось. Моргенштерн признался девушке в любви и даже предложил снова стать его женой, однако она резко отказалась, отметив, что во второй раз это невозможно.

Недавно рэпер сам в одном из интервью признался, что изменял жене, однако он не считает это чем-то ужасным, говоря, что любит только Дилару, а секс ничего не значит. Но мнение его бывшей супруги не совпадает с его, измены девушка считает неприемлемыми в браке.