Бабкина сменила гнев на милость к Кадышевой

Что же не поделили две народные артистки России?

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Так уж сложилось, что две самые известные певицы-народницы в нашей стране не очень ладили друг с другом. Хотя и зовут каждую из них Надеждой, и репертуар у них довольно похож. Да и публика общая.

Возможно, причиной разногласий двух звезд стала именно конкуренция из-за песен и зрительского внимания. В любом случае, слухи о вражде создательницы ансамбля-театра «Русская песня» и солистки ансамбля «Золотое кольцо» ходили давно.

И вот в недавнем интервью Надежда Бабкина заявила, что знаменитая тезка ей ни в коем случае не враг и даже не конкурент.

«Это спровоцированная история на ровном месте. Я к ней прекрасно отношусь. Мало того, мы к ней ходили в театр не так давно. У нее своя дорога. У нее есть Сашка, который и музыку пишет, они двигаются, что-то делают. Я вообще туда не лезу и никогда не полезу», - опровергла все обвинения Бабкина.

Тем не менее у двух артисток довольно заметно разнятся представления о прекрасном, в частности – о сценических образах, подходящих для исполнения народной песни. Коллеги не раз намекали, что Надежда Кадышева выбирает для себя чересчур экзотические наряды и прически.

«Нравится мне или не нравится внешний вид – слушайте, у каждого свои тараканы в голове. Нравится – пусть кайфует, может, это ей дает некий импульс и прочее, прочее», - все-таки съязвила насчет коллеги Бабкина.

И дальше звезда вспомнила момент, когда даже взялась спародировать исполнительницу хита «Течет ручей». Дело было на очередном дне рождения Николая Баскова. Обе «народницы» пели одну и ту же песню. И коварная Бабкина заранее подготовила себе костюм в духе Кадышевой и даже надела белый парик – точь-в-точь как у соперницы. Когда она запела в таком образе, публика просто растерялась: на сцене были как будто бы две Кадышевы сразу.