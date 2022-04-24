Плющенко опубликовал совместное фото со страшим сыном

Фигурист Евгений Плющенко показал, каким вырос его сын от первого брака. Егор родился 15 лет назад, когда Евгений Плющенко был женат на Марии Ермак.
Мастер спорта по фигурному катанию Евгений Плющенко впервые стал отцом в 2006 году. У олимпийского чемпиона и его первой жены Марии Ермак, дочери влиятельного санкт-петербургского бизнесмена, родился сын.
Плющенко редко рассказывает о наследнике. Известно, что после развода, который состоялся через два года после его рождения, Егор остался жить с мамой. Он носит ее фамилию. Несмотря на развод с матерью Егора, Евгений Плющенко старается поддерживать отношения со своим старшим сыном.
Сейчас Егору Ермаку идет 16-й год и он становится все больше похожим на отца. Недавно фигурист поделился фотографией с наследником. Фанаты спортсмена отметили, что мальчик очень похож на своего отца. «Ваша копия», — пишут фанаты Плющенко.
Хоть и не сразу, но отец с сыном нашли общий язык. Первое время Мария Ермак препятствовала встречам мальчика с прославленным отцом. Спустя время экс-супруга все же сжалилась и разрешила общение.
«С Егором мы сейчас в таком продуктивном диалоге, и я думаю, что в будущем все окончательно встанет на свои места» —говорил Плющенко журналистам.
Олимпийский чемпион отметил, что Егор тоже спортсмен, и увлекается экстремальными видами спорта. Хоть в 2009 году Евгений Плющенко женился второй раз и у пары двое общих детей, он старается поддерживать тесную связь со всеми своими детьми. Фигурист считает важным присутствовать в жизни своих детей.