Довлатова призналась, что освятила купленный у Валерии дом

Телеведущая Алла Довлатова в рамках программы НТВ "Секрет на миллион" рассказала, что после покупки у певицы Валерии подмосковного коттеджа пригласила туда священника.
По словам Довлатовой, в процессе освящения дома он почувствовал, что прежде в помещении произошло убийство.
"Священник очень долго освящал этот дом, часов пять. Он сбивался по десять раз и заново начинал элементарную молитву. Когда спустился, в мокрой рясе и с мокрыми волосами, то сел, попил воды и сказал: "У меня такое ощущение, что в этом доме убивали людей". Я тогда испугалась",
- сказала Довлатова.
Телеведущая добавила, что узнала об истории дома только после его покупки, когда прочитала автобиографию Валерии "И жизнь, и слезы, и любовь". В книге певица рассказала о том, как переживала тяжелые отношения с бывшим мужем Александром Шульгиным.