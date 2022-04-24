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1 час назад

Телеведущая Алла Довлатова призналась, что освятила купленный у Валерии дом

Газета.Ruиещё 3

Телеведущая Алла Довлатова в рамках программы НТВ "Секрет на миллион" рассказала, что после покупки у певицы Валерии подмосковного коттеджа пригласила туда священника.

Довлатова призналась, что освятила купленный у Валерии дом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Довлатовой, в процессе освящения дома он почувствовал, что прежде в помещении произошло убийство.

"Священник очень долго освящал этот дом, часов пять. Он сбивался по десять раз и заново начинал элементарную молитву. Когда спустился, в мокрой рясе и с мокрыми волосами, то сел, попил воды и сказал: "У меня такое ощущение, что в этом доме убивали людей". Я тогда испугалась",

- сказала Довлатова.

Телеведущая добавила, что узнала об истории дома только после его покупки, когда прочитала автобиографию Валерии "И жизнь, и слезы, и любовь". В книге певица рассказала о том, как переживала тяжелые отношения с бывшим мужем Александром Шульгиным.

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