Довлатова призналась, что освятила купленный у Валерии дом

"Священник очень долго освящал этот дом, часов пять. Он сбивался по десять раз и заново начинал элементарную молитву. Когда спустился, в мокрой рясе и с мокрыми волосами, то сел, попил воды и сказал: "У меня такое ощущение, что в этом доме убивали людей". Я тогда испугалась",