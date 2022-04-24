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3 часа назад

Киркоров рассказал о самом желанном подарке на свой юбилей

Inc-News

Свой юбилей исполнитель отметит с размахом, будет очень много именитых гостей. Ради такого случая Филипп даже составил целый список подарков, которые он ждет от гостей.

Киркоров рассказал о самом желанном подарке на свой юбилей
Фото: inc newsinc news

Но больше всего, по признанию певца, он хочет получить вещь, о которой мечтает еще с детства – игрушечной железной дороге.

«Я очень хотел всегда немецкую железную дорогу. Это был бы самый большой подарок в моей жизни», - признался Киркоров.

По некоторым данным, речь идет о детской игрушке размером более двух метров и по совсем недетской цене – около пяти миллионов рублей.

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