Киркоров рассказал о самом желанном подарке на свой юбилей

Свой юбилей исполнитель отметит с размахом, будет очень много именитых гостей. Ради такого случая Филипп даже составил целый список подарков, которые он ждет от гостей.

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Но больше всего, по признанию певца, он хочет получить вещь, о которой мечтает еще с детства – игрушечной железной дороге.

«Я очень хотел всегда немецкую железную дорогу. Это был бы самый большой подарок в моей жизни», - признался Киркоров.