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3 часа назад

"Все сбылось": Роза Сябитова сравнила себя с астрологами

Суть событий

Знаменитая сваха и телеведущая Роза Сябитова сравнила свой труд с работой астрологов и экстрасенсов. Также звезда телешоу «Давай поженимся!» высказалась о своей гражданской позиции и поделилась взглядом на отношения в семье.

"Все сбылось": Роза Сябитова сравнила себя с астрологами
Фото: суть событийсуть событий

Слова ведущей многие читатели расценили как критику в адрес коллег Розы Раифовны – Тамары Глоба и Василисы Володиной. «Я — прагматик. Не люблю говорить про астрологов и ясновидящих, но считаю, что каждый волен по-своему зарабатывать на хлеб, - цитирует Сябитову издание Телепрограмма.Про. - Я не против них. Я в «Давай поженимся!» много лет назад говорила о брачных контрактах. Все сбылось».

Сябитова также заявила, что всегда поддерживает законы страны, при этом свою семью считает отдельным государством со своими порядками. «Я за советскую власть, но в своем колхозе. Я — патриотка, - отметила она. - Если налоги надо платить по закону — значит платим. Если надо делать прививки — делаем». Роза Раифовна отметила, что никогда не пойдет против своего государства.

Звёзды,Василиса Володина,Роза Сябитова,
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