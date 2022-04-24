"Все сбылось": Роза Сябитова сравнила себя с астрологами

Знаменитая сваха и телеведущая Роза Сябитова сравнила свой труд с работой астрологов и экстрасенсов. Также звезда телешоу «Давай поженимся!» высказалась о своей гражданской позиции и поделилась взглядом на отношения в семье.

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Слова ведущей многие читатели расценили как критику в адрес коллег Розы Раифовны – Тамары Глоба и Василисы Володиной. «Я — прагматик. Не люблю говорить про астрологов и ясновидящих, но считаю, что каждый волен по-своему зарабатывать на хлеб, - цитирует Сябитову издание Телепрограмма.Про. - Я не против них. Я в «Давай поженимся!» много лет назад говорила о брачных контрактах. Все сбылось».