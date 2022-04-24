«Обещал мне большую любовь»: Успенская об отношениях с Басковым

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о чувствах к музыканту Николаю Баскову.

На недавно прошедшем мероприятии Любовь Успенская появилась вместе с дочерью. Певица с наследницей появились на премии «Шансон года». Николай Басков, также присутствующий на мероприятии, не упустил случая подойти к давней подруге. Любовь Успенская шутя отметила, что ее дочь чудесно смотрелась бы в роли невесты Николая. Однако певец только отшутился.

Несмотря на сватовство дочери, «королева русского шансона» и сама неровно дышит к Баскову. В эфире программы «Ты не поверишь!» она призналась в чувствах к музыканту.

«Мы записали дуэт о любви, которой не состоялось. Он обещал мне большую любовь»,

— рассказывает исполнительница.

Несмотря на так и не состоявшуюся любовную историю, Любовь Успенская и Николай Басков остаются хорошими друзьями. И даже обмениваются подарками. «Коля сделал подарок, но не думайте, не бриллианты, а котенка, и мы стали близкими людьми. Хочу назвать Ники Басков» — говорит Успенская.