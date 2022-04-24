Волочкова поздравила подписчиков с Пасхой

Балерина Анастасия Волочкова поздравила своих православных подписчиков с Пасхой, пожелав им быть счастливыми. Видеообращение она опубликовала в своем Telegram-канале.

"Всех Православных я хочу поздравить со Светлым праздником Пасхи. Мира и добра вам, счастья, душевного равновесия, гармонии, человеческого счастья, благоразумия, чистоты сердца и всех истинных благ! Христос Воскресе!"

На переднем плане видео была запечатлена корзина с пасхальными яйцами и куличом, рядом с которой ластится кот. Волочкова произнесла поздравительную речь на их фоне.