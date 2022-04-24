Мужа Глюк’oZы: «Шац отговаривал меня жениться на Наташе»

Певица Наталья Ионова (более известная под псевдонимом Глюк’oZа) познакомилась со своим будущем мужем, когда ей было всего 19 лет. Межу ней и Александром Чистяковым сразу вспыхнула страсть. Юную исполнительницу совсем не смутило, что избраннику на тот момент было 33 года.

Фото: Социальные сети Социальные сети

В тот момент у Глюк’oZы был плотный гастрольный график. Возлюбленные могли видеться крайне редко. Но телефонные звонки и переписки были на постоянной основе. В какой-то из дней они встретились в Париже. Там парочка влюбилась друг в друга еще больше.

После Александр познакомил Наталью со своими родителями, а уже на третьем свиданье предложил переехать к нему. Однако сделать предложение Чистяков никак не решался. Тут Глюк’oZа решила взять инициативу в свои руку. В одном из баров Киева она сказала:

«Чистяков, женись на мне. Лучше ты все равно никого не найдешь».

Свидетелями предложения были Татьяна Лазарева и Михаил Шац. В какой-то момент Чистяков остался на едине с комиком и решил спросить у него совет. На удивление Михаил Шац был крайне категоричен.

«Ни в коем случае, — ответил Шац. — Давай выпьем»,

— вспоминает Чистяков.