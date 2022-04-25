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3 часа назад

Павел Деревянко раскрыл подробности личной жизни

New Magazine

Вот уже 2 года Павел Деревянко холостяк и его сердце до сих пор свободно. Ну как свободно? Иногда он выходит в свет в компании разных красоток. И его очень устраивает такая жизнь. Кроме того, он признается, что не хочет связывать себя узами брака. Однажды он собирался сделать предложение любимой девушке, с которой встречался 10 лет. Она же родила ему двоих дочерей.

Деревянко раскрыл подробности личной жизни
Фото: New MagazineNew Magazine

Кстати, интересно, что мужчина даже не жил со своей гражданской женой Дарьей Мясищевой. Но называть отношения гостевым браком наотрез отказывается. “Просто мы так привыкли. Это непростая, длинная история. Это не гостевой брак. Мы долго были с Дашей. Сейчас пока перестраиваюсь”, – рассказывает актер. Несмотря на то, что пара не делила одну крышу над головой, Деревянко достаточно тяжело пережил разрыв и даже впадал в депрессию.

Мужчина не скрывает, что наслаждается холостяцкой жизнью. Жениться не планирует. “Мне 53 года. Куда? У меня есть две дочери. У меня все хорошо”, – говорит Павел. Мужчину нередко замечают с красивыми девушками и зачастую они меняются, как перчатки. “Люблю секс. Часто ли он у меня? Нормально, регулярно!”, – признался Павел Деревянко.

Актер привык к свободе. Даже в отношениях с Дарьей, мужчина позволял себе романы на стороне. Дарью это устраивало, ведь она тоже могла вступить в связь с другим человеком. Возлюбленные состояли в свободных отношениях. Фото: социальные сети.

Звёзды,Красивые девушки,Павел Деревянко,
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