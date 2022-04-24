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2 часа назад

Киркоров рассказал, о какой игрушке на юбилей мечтает

РИА "ФедералПресс"

Поп-король Филипп Киркоров совсем скоро отметит юбилей – 55 лет. Певец подготовил вишлист для друзей, которые захотят его поздравить. О самых желанных подарках Киркоров сам рассказал журналистам.

Киркоров рассказал, о какой игрушке на юбилей мечтает
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я очень хотел всегда немецкую железную дорогу. Это был бы самый большой подарок в моей жизни»,

– заявил певец в эфире программы «Ты не поверишь».

Размер этой железной дороги 2 на 2 метра, а стоит она около 5 млн рублей. Певец добавил, что у него в доме даже есть место, для того чтобы разместить эту дорогу. Певец признался, что в душе он так и остается тинейджером. Еще Киркоров признался, что ему нравилась игра «За рулем».

«Была такая штука. Крутилась платформа, а на ней машина вертелась. Так этого хотелось»,

– рассказал Филипп Киркоров НТВ.

Звёзды,Филипп Киркоров,
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