Киркоров рассказал, о какой игрушке на юбилей мечтает

Поп-король Филипп Киркоров совсем скоро отметит юбилей – 55 лет. Певец подготовил вишлист для друзей, которые захотят его поздравить. О самых желанных подарках Киркоров сам рассказал журналистам.

Размер этой железной дороги 2 на 2 метра, а стоит она около 5 млн рублей. Певец добавил, что у него в доме даже есть место, для того чтобы разместить эту дорогу. Певец признался, что в душе он так и остается тинейджером. Еще Киркоров признался, что ему нравилась игра «За рулем».