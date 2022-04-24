Самойлова сделала процедуру ради "младенческих локтей"

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала видео, на котором ей делают уколы в локти. Она заявила в Instagram, что "готова потерпеть" болезненные инъекции ради "младенческих локтей".
О преимуществах процедуры рассказала врач-косметолог блогера.
"Часто мы выделяем время для лица, но забываем про шею, декольте, локти и кисти рук. А это, как раз, те зоны, которые выдают возраст",
— сказала она.
По словам Самойловой, раньше ее локти выглядели "как у 100-летней бабушки". Она добавила, что проводила подобную процедуру и на коленях.