Виктория Дайнеко подала в суд на отца своей дочери

34-летняя Виктория Дайнеко одна воспитывает шестилетнюю дочь Лидию. Девочка появилась на свет в отношениях певицы с музыкантом Дмитрием Клейманом. Супруги развелись пять лет назад. Мирно расстаться им не удалось. В начале года Дайнеко обратилась в суд с иском к бывшему мужу. На днях прошло очередное заседание по делу.

По словам Виктории Дайнеко, ее бывший муж практически перестал общаться с дочерью. Дмитрий успел снова жениться на девушке по имени Дарья, а минувшей осенью снова стал отцом. Если в первое время музыкант пытался оставаться хорошим папой, встречался с ребенком, иногда даже присылал небольшие деньги, то в последнее время совершенно забыл о своих родительских обязанностях.

В начале года певица подала на бывшего мужа в суд, потребовав официально определить место жительства дочери, а также взыскать с Дмитрия алименты. На прошлой неделе состоялось предварительное судебное заседание по делу, подробности которого узнал «СтарХит».

Дайнеко требует от Клеймана выплачивать ей на содержание 6-летней дочери фиксированную денежную сумму, а не 1/4 часть доходов, как могла бы.

«Мы заявили в своем иске прожиточный минимум, — сообщает адвокат артистки Виктория Шакина. — Сейчас ждем от представителей Дмитрия документы, подтверждающие его доходы. От него самого нет никакой реакции на процесс, даже его юристы воздерживаются на слушаниях — и не поддерживают иск, как могли бы, и не заявляют со своей стороны никаких ходатайств».