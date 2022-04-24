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1 час назад

Виктория Дайнеко обратилась в суд с иском к отцу своей дочери Дмитрию Клейману

Passion.ru

34-летняя Виктория Дайнеко одна воспитывает шестилетнюю дочь Лидию. Девочка появилась на свет в отношениях певицы с музыкантом Дмитрием Клейманом. Супруги развелись пять лет назад. Мирно расстаться им не удалось. В начале года Дайнеко обратилась в суд с иском к бывшему мужу. На днях прошло очередное заседание по делу.

Виктория Дайнеко подала в суд на отца своей дочери
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Виктории Дайнеко, ее бывший муж практически перестал общаться с дочерью. Дмитрий успел снова жениться на девушке по имени Дарья, а минувшей осенью снова стал отцом. Если в первое время музыкант пытался оставаться хорошим папой, встречался с ребенком, иногда даже присылал небольшие деньги, то в последнее время совершенно забыл о своих родительских обязанностях.

В начале года певица подала на бывшего мужа в суд, потребовав официально определить место жительства дочери, а также взыскать с Дмитрия алименты. На прошлой неделе состоялось предварительное судебное заседание по делу, подробности которого узнал «СтарХит».

Дайнеко требует от Клеймана выплачивать ей на содержание 6-летней дочери фиксированную денежную сумму, а не 1/4 часть доходов, как могла бы.

«Мы заявили в своем иске прожиточный минимум, — сообщает адвокат артистки Виктория Шакина. — Сейчас ждем от представителей Дмитрия документы, подтверждающие его доходы. От него самого нет никакой реакции на процесс, даже его юристы воздерживаются на слушаниях — и не поддерживают иск, как могли бы, и не заявляют со своей стороны никаких ходатайств».

Виктория полагает, что заработки у ее экс-супруга не постоянные. С этим и связан запрос на фиксированную сумму. Хотя барабанщик регулярно гастролирует со своим шоу, дает частные уроки, а также выступает вместе со звездами эстрады.

Звёзды,Дмитрий Клейман,Виктория Дайнеко,
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