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1 час назад

Виктория Дайнеко появилась на премьере фильма с новым бойфрендом

Passion.ruиещё 3

Виктория Дайнеко подала в суд на отца своей дочери
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На премьере фильма «Суворов. Великое путешествие» популярная исполнительница охотно позировала фотографам вместе со своим избранником.

Виктория Дайнеко обратилась в суд с иском к отцу своей дочери Дмитрию Клейману

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера мультфильма «Суворов. Великое путешествие». Среди звездных гостей мероприятия можно было увидеть популярную исполнительницу Викторию Дайнеко. Сопровождал победительницу «Фабрики звезд» молодой человек, которого Вика упорно отказывалась представлять. При этом парочка загадочно улыбалась и с удовольствием позировала фотографам на красной дорожке.

В последнее время певица старается не афишировать свою личную жизнь. Ей хватает скандальных публичных разборок с бывшим супругом. Сейчас Виктория Дайнеко судится с Дмитрием Клейманом за достойные алименты. По ее мнению, сумма в 16 тысяч рублей, которые платит музыкант, слишком мала. 30 мая должно состояться очередное судебное заседание, на котором певица надеется окончатльно договориться с отцом своего ребенка.

Фото: архив пресс-службы; Global Look Press

Звёзды,Дмитрий Клейман,Виктория Дайнеко,
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