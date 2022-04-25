Виктория Дайнеко подала в суд на отца своей дочери

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера мультфильма «Суворов. Великое путешествие». Среди звездных гостей мероприятия можно было увидеть популярную исполнительницу Викторию Дайнеко. Сопровождал победительницу «Фаб рики звезд» моло дой человек, которого Вика упорно отказывалась представлять. П ри этом парочка загадочно улыбалась и с удовольствием позировала фотографам на красной дорожке.

В последнее время певица старается не афишировать свою личную жизнь. Ей хватает скандальных публичных разборок с бывшим супругом. Сейчас Виктория Дайнеко судится с Дмитрием Клейманом за достойные алименты. По ее мнению, сумма в 16 тысяч рублей, которые платит музыкант, слишком мала. 30 мая должно состояться очередное судебное заседание, на котором певица надеется окончатльно договориться с отцом своего ребенка.