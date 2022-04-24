Валерий Леонтьев объяснил, почему он не стал отцом

Валерий вот уже 50 лет счастлив в браке с женщиной по имени Людмила. Сейчас пара живет в Майами в окружении четвероногих друзей. Детей у Валерия и Людмилы нет. Артист признался, что мог стать отцом, но в молодости он считал себя не готовым к такой ответственной роли. А когда он понял, что время пришло, его жена уже отказалась рожать.