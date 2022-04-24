Валерий Леонтьев объяснил, почему он не стал отцом

Певец Валерий Леонтьев признался, почему ему так и не удалось стать отцом. Подробностями личной жизни артист поделился с Kleo.ru.
Валерий вот уже 50 лет счастлив в браке с женщиной по имени Людмила. Сейчас пара живет в Майами в окружении четвероногих друзей. Детей у Валерия и Людмилы нет. Артист признался, что мог стать отцом, но в молодости он считал себя не готовым к такой ответственной роли. А когда он понял, что время пришло, его жена уже отказалась рожать.
Со своей будущей супругой Леонтьев познакомился, когда ему был всего 21 год. Через некоторое время они начали вместе работать и сблизились. Как отмечают друзья пары, в семье артиста царят очень доверительные и теплые отношения.
Ранее стало известно, что Шонн Пенн разводится спустя полтора года после женитьбы.