Гвинет Пэлтроу рассказала, почему назвала дочь «яблоком»

У 49-летней звезды Голливуда Гвинет Пэлтроу двое детей. Сына она назвала обычным еврейским именем Мозес (Моисей), а дочь - Эппл (Apple, на английском – «яблоко»).
Дочери Пэлтроу уже 17 лет, а фанатов до сих пор волнует вопрос, откуда взялось это необычное имя. На днях Гвинет провела «прямой эфир» в соцсети, и один из фолловеров спросил ее об этом.
Звезда «Железного человека» ответила, что имя дочери придумал ее отец, фронтмен рок-группы Coldplay Крис Мартин.
«Ее папа придумал это имя, и я влюбилась в него», — призналась Гвинет.
По мнению актрисы, это имя было оригинальным и крутым. И теперь Пэлтроу не может представить, чтобы дочь называли как-то иначе.
Напомним, Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина поженились в 2003 году, а спустя 13 лет развелись. В семье родилось двое детей. С 2018-го актриса замужем за продюсером Брэдом Фэлчаком, с которым начала встречаться еще до развода с музыкантом.