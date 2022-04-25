Гвинет Пэлтроу рассказала, почему назвала дочь «яблоком»

У 49-летней звезды Голливуда Гвинет Пэлтроу двое детей. Сына она назвала обычным еврейским именем Мозес (Моисей), а дочь - Эппл (Apple, на английском – «яблоко»).

Дочери Пэлтроу уже 17 лет, а фанатов до сих пор волнует вопрос, откуда взялось это необычное имя. На днях Гвинет провела «прямой эфир» в соцсети, и один из фолловеров спросил ее об этом.

Звезда «Железного человека» ответила, что имя дочери придумал ее отец, фронтмен рок-группы Coldplay Крис Мартин.

«Ее папа придумал это имя, и я влюбилась в него», — призналась Гвинет.

По мнению актрисы, это имя было оригинальным и крутым. И теперь Пэлтроу не может представить, чтобы дочь называли как-то иначе.