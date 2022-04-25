Певица Савичева рассказала, кто ее мотивирует

«Если бы не они [хейтеры], я бы не была таким работоспособным человеком. Когда ты проигрываешь, это тебя мотивирует даже больше, чем победа. Когда ты победил, ты расслабился. Когда проиграл — разозлился на себя, начал думать, что нужно улучшить, чтобы победить. В конце концов, хочется победить свои загоны, своих тараканов, свои страхи», — уточнила певица.