Певица Савичева рассказала, кто ее мотивирует

Уроженка Кургана, певица Юлия Савичева призналась, что хейтеры мотивируют ее на дальнейшую работу. Об этом исполнительница рассказала в интервью журналу Moda Topical.
«Если бы не они [хейтеры], я бы не была таким работоспособным человеком. Когда ты проигрываешь, это тебя мотивирует даже больше, чем победа. Когда ты победил, ты расслабился. Когда проиграл — разозлился на себя, начал думать, что нужно улучшить, чтобы победить. В конце концов, хочется победить свои загоны, своих тараканов, свои страхи», — уточнила певица.
Савичева добавила, что критика ее может вывести из душевного равновесия. Восстановить его певице помогает «разговор с собственной головой». «Не скрываю, что общаюсь с психологом. Это нормально и правильно — не откладывать эмоциональные потрясения на потом», — уверена Савичева.