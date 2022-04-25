Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
3 часа назад

Певица Савичева рассказала, кто ее мотивирует

Ura.Ru

Уроженка Кургана, певица Юлия Савичева призналась, что хейтеры мотивируют ее на дальнейшую работу. Об этом исполнительница рассказала в интервью журналу Moda Topical.

Певица Савичева рассказала, кто ее мотивирует
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Если бы не они [хейтеры], я бы не была таким работоспособным человеком. Когда ты проигрываешь, это тебя мотивирует даже больше, чем победа. Когда ты победил, ты расслабился. Когда проиграл — разозлился на себя, начал думать, что нужно улучшить, чтобы победить. В конце концов, хочется победить свои загоны, своих тараканов, свои страхи», — уточнила певица.

Савичева добавила, что критика ее может вывести из душевного равновесия. Восстановить его певице помогает «разговор с собственной головой». «Не скрываю, что общаюсь с психологом. Это нормально и правильно — не откладывать эмоциональные потрясения на потом», — уверена Савичева.

Звёзды,Юлия Савичева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители