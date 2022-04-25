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2 часа назад

52-летняя Дженнифер Лопес в мини-платье подверглась критике

Lenta.ru

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

52-летняя Дженнифер Лопес в мини-платье подверглась критике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

52-летняя знаменитость прошлась по улицам Лос-Анджелесе в мини-платье красного цвета и черных высоких ботфортах на каблуках люксового бренда Christian Louboutin. На размещенных кадрах видно, что волосы поп-исполнительницы распущены, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. Свой образ звезда дополнила белой сумкой модного дома Chanel.

Читатели издания не оценили внешний вид Лопес, о чем принялись писать под опубликованными снимками. По их мнению, певица должна одеваться более элегантно в силу своего возраста. «Такое ощущение, что Лопес пытается соревноваться с молодыми», «Я бы никогда не надела такое платье в 50 лет», «Она выглядит так ненатурально», «Слишком много фотошопа», «Заметно постарела, а одевается как 20-летняя девушка», — высказывались пользователи сети.

Звёзды,Дженнифер Лопес,Chanel,
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