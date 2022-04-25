Галустян кардинально сменил имидж, чем удивил поклонников

Михаил Галустян опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором продемонстрировал кардинальные изменения во внешности. Ведущий сбрил бороду, чем поразил своих подписчиков, да и сам отметил, что чувствует, будто стал на 10 лет моложе.

Фото: риа новости риа новости

Поклонники позитивно приняли изменения во внешности любимого артиста, однако отметили, что даже не сразу смогли его узнать, хоть ему и очень идет новый образ.

скриншот из видео в соцсетях

Напомним, что сейчас Галустян в тандеме с Ольгой Бузовой является ведущим нового реалити-шоу на ТНТ "Звезды в Африке". В рамках проекта известные люди, ставшие участниками шоу, проходят различные испытания, чтобы добыть еду себе и своей команде, а победитель всего шоу получит главный приз - 5 миллионов рублей, которые будет пожертвован на благотворительность.