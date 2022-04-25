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3 часа назад

Галустян кардинально сменил имидж, чем удивил поклонников

Мира Маркина

Михаил Галустян опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором продемонстрировал кардинальные изменения во внешности. Ведущий сбрил бороду, чем поразил своих подписчиков, да и сам отметил, что чувствует, будто стал на 10 лет моложе.

Галустян кардинально сменил имидж, чем удивил поклонников
Фото: риа новостириа новости

Поклонники позитивно приняли изменения во внешности любимого артиста, однако отметили, что даже не сразу смогли его узнать, хоть ему и очень идет новый образ.

скриншот из видео в соцсетях

Напомним, что сейчас Галустян в тандеме с Ольгой Бузовой является ведущим нового реалити-шоу на ТНТ "Звезды в Африке". В рамках проекта известные люди, ставшие участниками шоу, проходят различные испытания, чтобы добыть еду себе и своей команде, а победитель всего шоу получит главный приз - 5 миллионов рублей, которые будет пожертвован на благотворительность.

Ранее мы писали, что Наталья Рудова рассказала о жестких условиях проекта.

Звёзды,Наталья Рудова,Михаил Галустян,
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