Шерон Осборн сравнила себя с циклопом после неудачной пластики

Шэрон Осборн осталась недовольна результатами своей последней пластической операции. Об этом она рассказала изданию Page Six.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Шэрон Осборн не в первый раз прибегает к услугам пластического хирурга. Однако результат от последней операции, которую актриса сделала в октябре 2021 года, ее разочаровал.

"Мне сделали полную подтяжку лица, и я была похожа на одну из этих чертовых мумий, которые они обматывают бинтами. Это было чертовски больно. Вы даже не представляете",

- рассказала Осборн.

Она добавила, что процедура заняла пять с половиной часов, а результат получился "ужасный".

"Я сказала хирургу: "Вы, наверное, шутите. Один глаз отличался от другого. Я была похож на чертова циклопа. Не хватало только горба",

- вспоминала Шэрон Осборн.

Результатами пластической операции была недовольна не только сама Шерон, но и ее муж, рок-музыкант Оззи Осборн.

"Мне неважно, сколько это стоит, мы все переделаем",

- сказал музыкант, увидев преображение жены.

Сейчас Шэрон Осборн "успокоилась" - она довольна своей внешностью.

За свою жизнь актриса сделала немало пластических операций, среди которых пластика груди, подтяжка живота, круговая подтяжка лица и другие процедуры.

В своей книге "Непоколебимая", выпущенной еще в 2013 году, она написала: