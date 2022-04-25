Дети Акиньшиной остались в Грузии

Известная российская актриса живет вдали от собственных детей. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".

Фото: Кадр из фильма "Стиляги" Кадр из фильма "Стиляги"

После развода, который произошел в 2018 году, бывший муж Оксаны Акиньшиной бизнесмен Арчил Геловани предложил оставить детей с ним. Говорят, что это было одним из его условий развода. Оксане Акиньшиной оставалось только согласиться.

Актриса детей навещает, для чего регулярно летает в Грузию. Недавно Оксана Акиньшина была замечена в Тбилиси с Данилой Козловским, с которым ей приписывают роман.

Напомним, что Арчил и Оксана прожили в браке семь лет, у них родились двое детей — сын Константин и дочка Эми. Кстати, ребенка от первого брака, сын Филипп, также живет не с мамой, а бабушкой в Санкт-Петербурге.