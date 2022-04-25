Что стало с младшим сыном Майкла Джексона

Он стал причиной скандала еще будучи младенцем. Но с тех пор никаких громких историй, связанных с его именем, журналистам найти не удавалось. Принц Майкл II предпочитает держаться подальше от любопытных глаз, за что получил прозвище «невидимый мальчик». О непубличной жизни младшего сына Майкла Джексона читайте в материале «Рамблера».

Фото: legion-media legion-media

Третий ребенок легендарного музыканта появился на свет 21 февраля 2002 года. Имя его матери до сих пор не известно: мальчика родила суррогатная мать. Майкл Джексон всеми силами пытался оградить младшего сына (как и двух старших детей) от узнавания на улицах, поэтому с детства мальчик появлялся на людях с маской на лице или в больших черных очках.

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Когда Принц Майкл II был еще младенцем, его отец, чуть не уронил его с балкона, держа на руках ребенка, лицо которого было прикрыто одеялом. Кадры того происшествия растиражировали все ведущие издания мира, а Джексона стали обвинять в жестокости по отношению к детям.

С тех пор ни одного скандала, связанного с младшим сыном короля эстрады, зафиксировано не было ни разу. А ведь прошло 20 лет.

Принц Майкл II предпочитает не привлекать к себе лишнего внимания, до сих пор стесняется в присутствии малознакомых людей и просит называть себя Bigi, утверждая, что это имя помогает ему чувствовать себя увереннее.

Младшему сыну Майкла Джексона было всего семь лет, когда его отец скончался. Говорят, мальчик очень тяжело переживал утрату. До 18 лет Принц Майкл II жил с бабушкой и дедушкой, Кэтрин и Джозефом Джексонами, его законными опекунами. Он не доставлял особых хлопот, был прилежным учеником, в будущем хотел стать режиссером.

Отправившись во взрослую жизнь, молодой человек купил себе огромный роскошный особняк неподалеку от дома бабушки и дедушки. И продолжает вести образ жизни, далекий от публичности.

Правда, изредка Принц Майкл II все же начал общаться с прессой. Так, в конце 2021 года вместе со старшими сестрой и братом юноша появился в эфире программы «Доброе утро, Британия». Сделал это он, чтобы с экранов обратиться с призывом принять меры в связи с изменением климата. По словам Принца Майкла II он хочет приносить пользу обществу и пока начать хочет с защиты окружающей среды.

Когда младшего сына Майкла Джексона спрашивают, не думал ли он пойти по стопам знаменитого отца и сделать музыкальную карьеру, он отвечает, что у него нет ни единого шанса это сделать. Увы, Принц Майкл II совершенно не умеет петь.