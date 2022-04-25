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1 час назад

"Как-то староват папаша": хейтеры накинулись на Виторгана

Мира Маркина

82-летний Эммануил Виторган не скрывал своего счастья по поводу очередного отцовства - он и его жена 60-летняя Ирина Млодик воспитывают двух дочерей Этель и Клару, 4-х и 2-х лет соответственно.

"Как-то староват папаша": хейтеры накинулись на Виторгана
Фото: Риа новостиРиа новости

Виторган старший часто делится с поклонниками фотографиями или видеороликами, на которых запечатлены его младшие дочери. Конечно, после новостей о появлении этих детей, публика не могла удержаться от ехидных комментариев, но и теперь, спустя даже несколько лет, актера не могут оставить в покое.

Не так давно он поделился в своих социальных сетях видео, на котором видно, как он гуляет с девочками, держа их за руки и что-то рассказывая.

соцсети

"Стараюсь всегда найти время для дочек, несмотря на занятость..." - подписал актер под роликом.

В комментариях в его сторону тут же посыпались колкости:

"Больше похож на прадедушку", "То есть для дочек? Как-то староват папаша", "Я подумала с внучками...", "Дедуль, какие дочки?" - писали пользователи.

Однако, ради справедливости стоит отметить, что позитивных и добрых комментариев оказалось существенно больше.

Ранее мы писали, что говорит директор Бориса Моисеева о состоянии здоровья певца.

Звёзды,Ирина Млодик,Борис Моисеев,Эммануил Виторган,
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