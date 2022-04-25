Снялась в “Анне Карениной”: как сложилась жизнь дочери Лепса в США

Несколько дней назад дочь Григория Лепса 37-летняя Инга Лепсверидзе вышла замуж. Ее избранником стал 31-летний режиссер Михаил Плутахин. "Рамблер" расскажет о судьбе Инги подробнее

Фото: социальные сети социальные сети

Звездную дочку Лепса всегда тянуло на сцену, поэтому сегодня она уже попробовала себя как в актерском амплуа, так и в качестве певицы.

Видео дня

Кино всегда было главным увлечением Инги. Но после школы на актерский она не пошла, а получила диплом бакалавра в области коммуникаций в Лондонском университете Голдсмитс. Позднее она продолжила образование, став студенткой Института искусств Сотбис.

В какой-то момент девушка поняла, что занимается не своим делом, бросила все и отправилась в США, где поступила в Американскую академию драматического искусства. Там она и нашла свое призвание.

В США девушка снималась преимущественно в короткометражных картинах. Нередко ей предлагали сыграть русскоязычных героинь, но Инга искала других ролей.

В 2012 году она снялась в фильме «Анна Каренина». Главную роль в нем исполнила знаменитая актриса Кира Найтли, а Лепс сыграла посетительницу галереи. Затем она появилась в клипе популярного музыканта Diplо.

В 2014 году Инга написала сценарий для видео «Высокая вода». Уже в следующем году приняла участие в работе французского режиссера Антуана Комбелле, где сыграла роль андроида. Короткометражная картина под названием Zf461 была представлена в программе Каннского кинофестиваля.

Также Лепс снялась в клипе Александра Панайотова «Чувствовать тебя». А в 2021 году открыла собственную школу актерского мастерства.

В 2016 году Инга стала участницей 5-го сезона шоу «Голос», в жюри сидел сам Григорий Лепс. Для этапа «слепых прослушиваний» знаменитость выбрала песню Not About Angels из репертуара Birdy. Однако отец таланты дочери оценил реалистично, в отличие от многих звездных родителей.

Лепс к ней не повернулся, хотя сразу узнал ее голос. Не повернулись и другие члены жюри. Позже он посоветовал Инге поработать над вокальными данными. Но девушку комментарии отца не остановили, поэтому она выпустила песню мир «Мир».

Долгое время в личной жизни девушки был штиль. В интервью она не раз говорила, что сравнивала всех кандидатов с отцом, который всегда был для нее примером настоящего мужчины.