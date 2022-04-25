Довлатова рассказала о жизни в бывшем доме Валерии

Российская радиоведущая Алла Довлатова рассказала о жизни в доме в подмосковной деревне Крекшино. Ранее объект принадлежал певице Валерии и ее супругу, продюсеру Иосифу Пригожину, пишет Teleprogramma.pro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На данный момент Довлатова использует бывший дом Валерии как дачу. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ она сообщила, что после покупки провела там ремонт — построила второй этаж и подняла на полметра потолки. После завершения работ Довлатова пригласила священника, чтобы он освятил дом.

Процесс продлился около пяти часов и оказался трудным для священнослужителя: у него возникло ощущение, что в доме убивали людей. «Я так испугалась, но он мне пообещал, что теперь там будет все хорошо. Так и есть до сих пор», — заключила Довлатова.