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1 час назад

Российская ведущая рассказала о жизни в бывшем доме Валерии

Lenta.ru

Российская радиоведущая Алла Довлатова рассказала о жизни в доме в подмосковной деревне Крекшино. Ранее объект принадлежал певице Валерии и ее супругу, продюсеру Иосифу Пригожину, пишет Teleprogramma.pro.

Довлатова рассказала о жизни в бывшем доме Валерии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На данный момент Довлатова использует бывший дом Валерии как дачу. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ она сообщила, что после покупки провела там ремонт — построила второй этаж и подняла на полметра потолки. После завершения работ Довлатова пригласила священника, чтобы он освятил дом.

Процесс продлился около пяти часов и оказался трудным для священнослужителя: у него возникло ощущение, что в доме убивали людей. «Я так испугалась, но он мне пообещал, что теперь там будет все хорошо. Так и есть до сих пор», — заключила Довлатова.

Ранее Валерия рассказала, что после переезда из Саратовской области на протяжении нескольких недель ей пришлось жить в городе Болшево, который теперь является районом Королева. Певица поселилась в доме, где незадолго до ее переезда скончалась женщина.

Звёзды,Валерия,Алла Довлатова,Иосиф Пригожин,
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