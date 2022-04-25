"Похожа на циклопа": Осборн рассказала о неудачной пластике

Телеведущая и предприниматель, жена рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн в беседе с The Sunday Times призналась, что ей сделали неудачную пластику.

Полную подтяжку лица Осборн перенесла в октябре 2021 года. По словам Осборн, после пластики она стала похожей на мумию.

"Было ужасно, я подумала, они что, шутят? Глаза были разного размера. Я была похожей на циклопа. Не хватало только горба",

Оззи Осборн предложил ей оплатить операцию по восстановлению лица, и через несколько месяцев после процедуры звезда уже чувствует себя более похожей на себя саму.