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22 минуты назад

Неудачная пластика оставила Шэрон Осборн с глазами разного размера

Газета.Ru

Телеведущая и предприниматель, жена рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн в беседе с The Sunday Times призналась, что ей сделали неудачную пластику.

"Похожа на циклопа": Осборн рассказала о неудачной пластике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Полную подтяжку лица Осборн перенесла в октябре 2021 года. По словам Осборн, после пластики она стала похожей на мумию.

"Было ужасно, я подумала, они что, шутят? Глаза были разного размера. Я была похожей на циклопа. Не хватало только горба",

— вспоминает Осборн.

Оззи Осборн предложил ей оплатить операцию по восстановлению лица, и через несколько месяцев после процедуры звезда уже чувствует себя более похожей на себя саму.

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