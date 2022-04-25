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2 часа назад

Дэвид Бекхэм планирует выпустить свой органический мед

Газета.Ruиещё 1

Дэвид Бекхэм вернулся к сельской жизни: бывший футболист ухаживает за своими пчелами в саду своего дома в Котсуолде. Об этом пишет издание Daily Mail.

Бекхэм планирует выпустить свой органический мед
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После длительного пребывания в Майами Дэвид Бекхэм вернулся в Великобританию и погрузился в сельскую жизнь. На днях бывший футболист выложил в соцсети серию фотографий и видео, на которых он ухаживает за пчелами в саду своего дома в Котсуолде.

"Привет, мои сладкие. Я дома... Я люблю весну",

— подписал он снимок.

Дэвид Бекхэм увлекся пчеловодством в самом начале пандемии коронавирусной инфекции — тогда футболист обзавелся ульями и стал разводить медоносных пчел. В течение последних полутора лет он делился своими успехами с подписчиками — ухаживал за пчелами и собирал мед вместе с детьми. По информации близкого к семье источника, Дэвид планировал превратить свое хобби в бизнес и выпускать органический мед под брендами "D Bee, Seven Honey и Goldenbees".

"Пчеловодство началось как забавное хобби на изоляции, но сегодня Дэвид нашел в нем отдушину от сумасшедшей жизни в Лондоне и Майами",

— сказал он.

Звёзды,Дэвид Бекхэм,
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