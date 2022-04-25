Борисова заявила, что хочет исправить нос дочери

Телеведущая Дана Борисова в беседе с "Пятым каналом" заявила, что планирует сделать ринопластику своей дочери Полине, когда той исполнится 18 лет.
"Нос у нее все-таки в папу довольно-таки крупный, картошкой. Я: "Полиночка, в 18 лет все подправим",
- заверила Борисова.
Сейчас телеведущая восстанавливается после недавно перенесенной липосакции. Борисовой даются с трудом даже малейшие движения, поэтому за ней ухаживает дочь. Телеведущая призналась, что из-за этого Полина прогуливает школу.
"Но у нас отношения идеальные и как мама-дочь, когда надо, и как лучше подружки, когда это располагает",
- уточнила она. Ранее Борисова показала синяки после липосакции.