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1 час назад

Телеведущая Борисова заявила, что хочет исправить нос дочери хирургическим путем

Газета.Ruиещё 1

Телеведущая Дана Борисова в беседе с "Пятым каналом" заявила, что планирует сделать ринопластику своей дочери Полине, когда той исполнится 18 лет.

Борисова заявила, что хочет исправить нос дочери
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

"Нос у нее все-таки в папу довольно-таки крупный, картошкой. Я: "Полиночка, в 18 лет все подправим",

- заверила Борисова.

Сейчас телеведущая восстанавливается после недавно перенесенной липосакции. Борисовой даются с трудом даже малейшие движения, поэтому за ней ухаживает дочь. Телеведущая призналась, что из-за этого Полина прогуливает школу.

"Но у нас отношения идеальные и как мама-дочь, когда надо, и как лучше подружки, когда это располагает",

- уточнила она. Ранее Борисова показала синяки после липосакции.

Звёзды,Дана Борисова,
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