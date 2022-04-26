Виктория Дайнеко подала в суд на экс-супруга

Российская певица Виктория Дайнеко обратилась в суд с намерением взыскать с бывшего мужа Дмитрия Клеймана алименты, сообщает телеканал «Муз-ТВ».
Артистка заявила, что экс-супруг не уделяет внимания их общей дочери, никак не участвует в ее воспитании и не платит алименты. Есть предположение, что Дайнеко намерена взыскать с Клеймана на содержание наследницы четверть его доходов.
«Мы заявили в своем иске прожиточный минимум (это порядка 16 тысяч рублей). Сейчас ждем от представителей Дмитрия документы, подтверждающие его доходы. От него самого нет никакой реакции на процесс, даже его юристы воздерживаются на слушаниях», — рассказала адвокат певицы.
Ранее мы рассказывали о том, как Дайнеко познакомилась с новым возлюбленным.