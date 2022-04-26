Виктория Дайнеко подала в суд на экс-супруга

«Мы заявили в своем иске прожиточный минимум (это порядка 16 тысяч рублей). Сейчас ждем от представителей Дмитрия документы, подтверждающие его доходы. От него самого нет никакой реакции на процесс, даже его юристы воздерживаются на слушаниях», — рассказала адвокат певицы.