Как изменилась внешность Джессики Альбы

В 2022 году голливудской актрисе Джессике Альбе исполняется 41 год. Знаменитость попала на большой экран в 13 лет, а уже через 6 лет добилась популярности и любви публики. Пухлые губы, сияющая кожа, широкая улыбка и идеальные блестящие волосы — звездная красотка явно что-то знает, ведь за последние 20 лет она практически не изменилась. Как ей это удается — читайте в нашем материале.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Джессика Мари Альба родилась в 1981 году в Калифорнии в семье отца-американца с мексиканскими корнями и матери, в жилах которой текла датская и франкоканадская кровь. Альба с детства проявляла актерский талант, поэтому раннему дебюту юной красотки в картине «Затерянный лагерь» никто не удивился. В 15 лет, будучи брюнеткой с длинной волос по плечи, девушка впервые запомнилась широкому зрителю, сыграв роль в телесериале «Темный ангел». Затем красотка воплотила на экране зажигательную героиню в фильме «Лапочка». Ее натуральная красота и умение подчеркивать свои сильные стороны сделали ее секс-символом начала нулевых. В то время звезда предпочитала делать акцент на своей этнической принадлежности и носила крупные серьги-кольца, обходилась минимумом макияжа и выбирала для себя спортивный стиль в одежде.

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В 2005 году девушка резко сменила образ, став блондинкой. Именно с таким цветом волос она появилась на экранах в знаковых для своей карьеры фильмах «Город грехов» и «Фантастическая четверка». Образы на ковровых дорожках стали более утонченными и подчеркивали эффектную фигуру актрисы. Джессика Альба по-прежнему избегала интенсивного макияжа — делала акцент на глазах и губах, хотя и экспериментировала с цветом. Так, можно было встретить на страницах журналов ее с ярко голубой подводкой или оранжевым цветом помады, но учитывая яркую контрастную внешность это смотрелось очень уместно.

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В 2008 году Альба вышла замуж и родила своего первенца – дочку по имени Онор Мари. Также, находясь я интересном положении, звезда молодежных комедий стала чаще отдавать предпочтение летящим сарафанам и объемным силуэтам. А в 2009 году снова вернула свой каштановый оттенок волос. Оговоримся сразу, знаменитость всегда симпатизировала светлому оттенку волос и постоянно экспериментировала: то разбавляла натуральный цвет светлыми прядями, то полностью обесцвечивая длину, в зависимости от веяний моды и ролей.

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За ближайшие 5-7 лет Джессике Альбе удалось стать настоящим трендсеттером, а ее ежедневные образы стали основой для многих девушек во всем мире. Объемные пучки, эффектные стрелки, пушистые натуральные брови и губы, накрашенные в технике омбре — все эти тенденции звездная красотка с удовольствием демонстрировала на выходах и в обычной жизни.

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В 2017 году у Джессики Альбы и Кэша Уоррена родился третий ребенок. Сейчас она много внимания уделяет своей большой семье и бизнесу по выпуску собственной косметики. Альба не так часто появляется на экранах в качестве актрисы. Знаменитость любит давать интервью, где делится своими секретами красоты и правилами ухода за собой. Необходимо отметить, что звезда выглядит просто великолепно: подтянутая фигура, блестящие волосы и идеальная кожа. Сложно поверить, что она многодетная мама, а не та девушка-зажигалка из фильма «Лапочка».

Многие задаются вопросом, как Альбе удается так молодо выглядеть? Что об этом думает наш эксперт?

Валентина Ищенко, платистический хирург сети клиник «Семейная», направление Beauty

Изящная фигура, милое лицо с узнаваемым маленьким носиком. Генетика ли это или работа мастеров своего дела в мире пластической хирургии мы с вами попробуем сейчас разобраться.

Первое, что бросается в глаза при сравнении фотографий известной актрисы — это нос. Не исключено, что актриса делала ринопластику. Спинка носа стала более узкой и ровной, а кончик носа точенее. Также Альба вероятно на заре своей карьеры удалила комки Биша, так как щеки при сравнении фотографий многолетней давности стали более впалыми.

Не исключена и работа косметолога. Актриса неоднократно делает инъекции ботулотоксина, о чем свидетельствует отсутствие морщин. А также вероятно добавляла объем в скулы и подбородок с помощью филлеров. Если внимательно присмотреться к фотографиям 2019 года также можно предположить увеличение губ. Сияющая и увлажненная кожа актрисы также говорит о регулярных уходовых процедурах, а также как мезотерапии или биоревитализации.

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Возможно актриса делала верхнюю блефаропластику в сочетании с эндоскопическим лифтингом лба и бровей. Если внимательно сравнивать фотографии 2017-2018 и 2019 года, то можно обратить внимание на то, что взгляд актрисы стал более открытым, ушло нависание верхнего века, а хвостики бровей приподнялись.

Многие задаются вопросом делала ли звезда увеличение груди? Возможно, но если данная операция и была выполнена, то актрисе были установлены импланты очень деликатного размера. Поэтому даже на фотографиях 2022 года грудь смотрится очень аккуратно и натурально.