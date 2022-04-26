Популярные артисты, которые росли в бедных семьях

Они могут позволить себе все что угодно, но детство этих знаменитостей не было безоблачным.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Слава, успех и, конечно, богатство — неотъемлемые сопровождающие жизни знаменитостей. Но многие из звезд не понаслышке знают, что такое сложные времена, ведь они родились в бедных семьях, а их путь к новой жизни был совсем непростым.

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Киану Ривз

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Любимец публики сейчас может позволить себе все, что пожелает, но продолжает жить весьма скромно. Киану считает, что гонорары лучше отправлять на благотворительность. Актер ездит на обычной машине, не любит роскошный отдых и предпочитает недорогую машину.

Экономить Ривз умеет с раннего детства, ведь его семья жила в очень сложных финансовых условиях. Мама Киану была занята поиском подходящего мужчины и о сыне почти не думала, мальчика воспитывали бабушка и дедушка. Будущий актер плохо учился и считал себя обузой для семьи, ведь родные едва могли прокормить себя.

В шестнадцать лет он уехал в дом своей подруги и поселился у нее в подвале. Чтобы заработать, Киану трудился без выходных в трех местах: точил коньки, помогал в местном ресторане и подстригал кусты в парке.

Анна Седокова

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В шоу-бизнес певица попала рано: ее заметил продюсер группы «Виа Гра» Константин Меладзе, но до этого девушка жила в настоящей бедности. Родители Анны развелись, когда девочке было пять лет. Малышка некоторое время жила с бабушкой в Томске, но перед поступлением в школу вернулась в Киев к маме.

Женщина едва могла прокормить Анну и ее брата, ведь работала учительницей начальных классов. Из-за того, что девочка одевалась в старые вещи, с ней почти не общались ровесники, к тому же Седокову недолюбливали, считая, что она рассказывает маме-учительнице все секреты одноклассников.

После школы Анна поступила в колледж искусств и решила, что больше не станет брать деньги у семьи, поэтому устроилась работать моделью. Она иногда пела в ресторане, снималась в эпизодических ролях сериалов.

Настасья Самбурская

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В интервью актриса вспоминала, что решила поступить в театральный вуз, когда узнала, сколько зарабатывают популярные артисты. О творчестве Настасья тогда не задумывалась, ей хотелось лишь жить в нормальных условиях. Ведь детство Самбурской точно нельзя назвать безоблачным.

Когда девочке было четыре года, ее отца посадили в тюрьму, а мать начала злоупотреблять алкоголем. Женщина не обращала внимания на дочь, поэтому Настасья часто оставалась голодной. У нее не было нормальной одежды.

В 16 лет девушка начала зарабатывать самостоятельно, она подстригала знакомых, работала охранником, диспетчером такси. Все изменилось после переезда в Москву: студентку театрального вуза заметили продюсеры сериала «Обручальное кольцо», после этого к Настасье пришел успех, а с ним и богатство.

Джим Керри

Детство будущей голливудской знаменитости прошло в тяжелых условиях: семья Джима жила в Канаде. Чтобы помочь родителям, молодой человек начал работать в пятнадцать лет: он трудился уборщиком.

Когда финансовое положение родителей Джима стало совсем тяжелым, он вместе с близкими перебрался в автофургон. Он устроился на завод, но понял, что не готов так провести свою жизнь и мечтает о большем. Актер перебрался в США и начал посещать кастинги, его мимику и комедийный талант быстро заметили. Так началась карьера Джима Керри.

Вера Брежнева

Безоблачное детство Веры Брежневой закончилось, когда ей было одиннадцать лет отец будущей звезды попал в серьезную аварию и остался инвалидом. Мама Веры приходилось в одиночку заботиться о нем, дочерях и зарабатывать. Денег катастрофически не хватало, поэтому Вера в 14 лет начала подрабатывать. Она не гнушалась сложных условий, но мысли о творчестве красавицу не оставляли.