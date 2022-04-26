Бабкина: «Свекла и уголь в помощь»

Косметические бренды массово уходят из России. Но Надежда Бабкина не боится остаться без любимой туши или румян.

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- Красота спасет мир, а нас спасет природа, - смеется казачка Надя. - Поскольку западная косметика исчезает с нашего рынка, можно вспомнить, как было раньше. Бывало, свеколочкой щечки намазал, угольком бровки подвел - и вперед. И сейчас на этих природных основах можно создать нашу косметику. Поверьте, у нас люди со смекалкой, с талантом и все могут сделать, я в этом уверена.

У певицы пока еще есть запас нужных для сцены и жизни косметических средств. А потом и свое, родное, уверена Бабкина, в магазинах появится. Впрочем, Надежда Георгиевна по своему опыту знает, что для ухода нужна не только косметика, но и хорошие косметологические аппараты. На процедуры она ходит, как только выдается свободная минутка.

- Посвящаю этому часов пять - тут тебе и гидромассаж, и ванна с солями, и обертывания, и ароматерапия, и работа с лицом, - рассказывает Бабкина.

А вот всякие модные дорогие массажные кресла певица не приветствует.

- Мне лучше, чтобы руки помяли тело, - говорит она. - Ведь это энергия!

Еще один секрет молодости Бабкиной - прохлада.

- У меня всегда в квартире плюс 18. Одеялом ночью накрываюсь, а свежесть и прохлада все равно бодрят. Стоят везде и увлажнители, и очистители - у меня умный дом. Но это в Москве. А в деревне, где я постоянно живу, ничего этого не надо, там сама природа помогает оставаться молодой и красивой.

И только одно мешает Бабкиной - любовь к сладкому.