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25 минут назад

Почему солистке “Блестящих” не везет в личной жизни

New Magazine

Имя красотки из группы “Блестящие” постоянно связывают с перипетиями в личной жизни.

Почему солистке “Блестящих” не везет в личной жизни
Фото: New MagazineNew Magazine

В жизни певицы было два брака: официальный и гражданский. Оба оказались неудачными.

С Андреем Середой она познакомилась в 2006. В результате этого союза очень быстро на свет появилось двое детей. Однако вскоре заговорили, что в семье не все хорошо. Муж пристрастился к алкоголю и стал очень агрессивным.

Новикова с детьми буквально сбежала от тирана. Однако он отобрал детей и вывез их в Лондон. Только благодаря многочисленным судам певице удалось вернуть сыновей.

Уже позже всплыли нелицеприятные подробности семейной жизни Ксении и Андрея. Довольно долго Ксюша вместе с детьми с помощью психологов выбиралась из ловушек и сетей, уготованных им Середой.

В 2015 году Ксения вновь пошла под венец. Ее избранником стал бизнесмен Алексей Сорокин. Однако и эта попытка создать семью обернулась неудачей. Через три года отношения закончились разводом. Мужчина вернулся к своей бывшей жене, от которой ушел в свое время к певице.

Сегодня солистка группы “Блестящие” молчит о своей личной жизни. Известно, что она живет в загородном доме вместе с сыновьями и своими родителями. Говорит, что теперь личная жизнь – это закрытая тема.

Любопытно, что самым первым и официальным супругом Ксении чуть не стал отъявленный мошенник и криминальный авторитет. Мужчина охмурял богатых невест, а потом они умирали при загадочных обстоятельствах. Новикова считает, что тогда Бог ее отвел.

Звёзды,Андрей Середа,Алексей Сорокин,
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