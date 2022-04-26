Дана Борисова пообещала дочери пластическую операцию

Звездная мама даже не пытается переубедить дочь. Она поддерживает девочку и отмечает, что нос ей и правда достался не самый лучший.

Фото: клео.ру клео.ру

Дана Борисова, которая на протяжении многих лет поддерживала красоту и молодость лица исключительно косметическими процедурами, внезапно стала постоянной гостьей пластических хирургов. Сейчас с их помощью телеведущая приводит тело в порядок.

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Звезда поправилась, но решила, что бороться с лишними килограммами в зале слишком долго. Хирурги способны подарить ей формы мечты намного быстрее. Полгода назад она сделала плоским живот, а сейчас взялась за руки и бока.

Звезда уже показывала промежуточные результаты, и они повергли поклонников в шок. Один бок и грудь телеведущей посинели и превратились в сплошную гематому, на которую даже смотреть страшно.

Испытав на себе, что такое восстановительный период после операции, Дана рассказала, что готова оплатить пластику своей единственной дочери. По словам телеведущей, Полине не нравится нос. Борисова отметила, что он у нее действительно неидеальный и достался дочке от отца, с которым сама она сейчас в плохих отношениях.

Дана уточнила, что делать пластику они будут не сейчас, а через три года, когда Полине исполнится 18 лет.

Пользователей сети такая позиция мамы возмутила. Они пишут, что у девочки нормальная внешность и прибегать к таким манипуляциям в столь раннем возрасте без медицинских показаний точно не стоит. Они не понимают, почему Дана, зная, что у дочки проблемы с восприятием себя, не отведет ее к психологу. По словам скептиков, это лучший способ помочь дочери справиться с имеющимися проблемами и комплексами.

Операции в таких ситуациях не просто не помогают – они приводят к еще худшим последствиям, когда девочки увлекаются процедурами и пластикой, буквально уродуя себя и превращая во фрика.

Напомним, что ранее Дана с дочкой сильно конфликтовали, а в какой-то период времени девочка начала себя резать. Теперь у нее на ногах есть многочисленные глубокие шрамы, которые Борисова ранее также хотела вывести при помощи специалистов.