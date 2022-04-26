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56 минут назад

Счастливого Андрея Кончаловского сняли с бокалом и молоденькой блондинкой

Экспресс газета

84-летний Андрей Кончаловский уже четверть века женат на актрисе Юлии Высоцкой. При этом именитый режиссер не стесняется демонстрировать нежные чувства к другим женщинам.

Кончаловский попал в кадр с бокалом и Пелагеей
Фото: экспресс газетаэкспресс газета

В свое время роман режиссера Андрея Кончаловского с молодой актрисой наделал немало шума. Казалось, что отношения кинодеятеля с Юлией Высоцкой не продлятся долго, но вопреки мрачным прогнозам пара сумела удивить и поклонников и хейтеров.

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Вместе супруги прошли через многое, сплотившись вокруг своей семьи после резонансного ДТП, произошедшего в 2013 году. Тогда режиссер вместе с женой и двумя детьми – Машей и Петром – угодил в аварию, которая навсегда изменила их жизнь. С тех пор дочь Кончаловского и Высоцкой находится в больнице, увы, но девушка пока так и не оправилась от полученной травмы. По словам режиссера, он и его возлюбленная продолжают верить в исцеление любимой наследницы.

«У Виктора Франкла главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель — чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — признался Кончаловский однажды в интервью.

Несмотря на страшные потрясения пара не опустила руки. Высоцкая играет в театре и ведет собственное кулинарное шоу, пока ее муж трудится над новыми проектами. Режиссер регулярно появляется на публике, где не стесняется демонстрировать нежные чувства в отношении чужих женщин, красотой которых он восхищается, невзирая на свой идеальный брак и солидный возраст.

На сей раз счастливого Андрея Кончаловского с бокалом в руках и молоденькой блондинкой поклонники обнаружили в микроблоге известной российской певицы Пелагеи. Как выяснилось, артистка выложила кадр с премьеры нового спектакля Кончаловского, на которую пожаловала по настоятельному приглашению маэстро.

экспресс газета

«В далеком 1998 году маленькая Пелагея стала главной трагической фигурой в постановке культового режиссера Андрея Кончаловского, посвященной 850-летию Москвы (на Красной Площади). Прошли годы, и Андрей Сергеевич пригласил Полю на свою премьеру – спектакль «Укрощение строптивой». Поля – всем рекомендует!» - призналась довольная оказанным ей вниманием Пелагея.

Звёзды,Виктор Франкл,Юлия Высоцкая,Андрей Михалков-Кончаловский,
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