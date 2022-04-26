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1 час назад

Мадонна поделилась провокационными снимками

Мира Маркина

63-летняя Мадонна поделилась в своих социальных сетях довольно откровенными провокационными снимками. Она предстала перед публикой в коротких шортах и колготках в сетку, что не могли не отметить подписчики всемирно известной певицы.

Мадонна поделилась провокационными снимками
Фото: соцсетисоцсети

Фотография сделана в студии звукозаписи, Мадонна подписала кадр так:

«Музыка и суши спасают мою жизнь».

Образ звезды дополняли аксессуары, черная кожаная косуха, солнцезащитные очки и цепь на шее. Подписчики оценили образ артистки, отметив, что ей идет подобная прическа, а также напомнили, что с нетерпением ждут от нее новых хитов.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова вновь получила порцию хейта за публикацию в соцсетях.

Звёзды,Мадонна,Анастасия Волочкова,
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